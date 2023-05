Mads Pedersen vinder 6. etape af Giro d'Italia i en massespurt.

Den danske Trek-rytter vinder foran Jonathan Milan og Pascal Ackermann.

Dermed skriver Mads Pedersen dansk cykelhistorie, da han med sejren fuldfører sit grandtour-hattrick med etapesejre i både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Kun Jesper Skibby har præsteret det før ham.

Mads Pedersen fejrer sejren. Foto: JENNIFER LORENZINI Vis mere Mads Pedersen fejrer sejren. Foto: JENNIFER LORENZINI

Det var lige ved at blive alt for spændende, da de to udbrydere Simon Clarke og Alessandro de Marchi først blev hentet få hundrede meter fra mål af det jagtende hovedfelt.

Dermed var tredje gang lykkens gang for Mads Pedersen, der blev nummer to på 3. etape og nummer tre på onsdagens 5. etape.

Etapen var 162 kilometer lang og startede og sluttede i Napoli.

Sejren er Mads Pedersens tredje triumf i år, efter han vandt en etape i Paris-Nice og en etape i Etoile de Bessèges.

