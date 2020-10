Opdatering: Team Sunweb har i et nyt tweet korrigeret, at Søren Kragh Andersen alligevel ikke er udgået, som de ellers tidligere skrev. Han kommer dog under alle omstændigheder ikke til at spille en rolle i finalen.

Storfavoritten Søren Kragh Andersen udgår af dette års Paris-Tours efter et styrt.

Det oplyser Team Sunweb på sin Twitter-profil.

Den formstærke danske cykelrytter vandt ellers klassikeren i 2018, men han kommer altså ikke til at gentage kunststykket denne søndag.

Søren Kragh, der vandt to etaper i årets Tour de France, styrtede nemlig med lidt mere end 50 kilometer tilbage af klassikeren og måtte siden opgive af fuldføre løbet.

I første omgang forsøgte han at køre videre efter styrtet, men han tabte hurtigt flere minutter og opgav derefter.

Søren Kragh var regnet blandt de største favoritter til at vinde løbet.

På forhånd havde han da også selv annonceret, at han kom for at vinde løbet for anden gang i karrieren.

Team Sunweb har dog også et andet dansk vinderbud i skikkelse af Casper Pedersen.