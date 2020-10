Giro d'Italia er tirsdag morgen blev ramt af en regulær corona-katastrofe.

Storholdet Team Jumbo-Visma har netop meddelt, at de trækker sig fra den italienske Grand Tour.

Holdets ryttere er ikke mødt op til tirsdagens start i Lanciano. Den historiske udvikling og chokerende nyhed kommer, efter holdet tirsdag meddelte, at stjernerytteren Steven Kruijswijk havde afleveret en positiv covid-19-prøve.

»Vi vurderer, at den mest ansvarlige beslutning er at trække os fra løbet, fordi vi har alle været i kontakt med Steven,« siger Jumbo-Visma-sportsdirektør Andy Eggels ifølge franske l'Équipe

Steven Kruijswijk var en af favoritterne til at tage sejren i Giroen. Foto: LUCA BETTINI

Nyheden kommer blot en time efter, at Mitchelton–Scott trak sig fra løbet efter flere positive tests blandt holdets personale.

I alt er otte personer testet positive for coronavirus i Giroen i forbindelse med en testrunde gennemført i løbet af de seneste dage. Også stjernerytteren Michael Matthews er pillet ud af løbet efter en positiv covid-19-test.

Tidligere i morges udtalte Steven Kruijswijk følgende efter den positive test:

»Vi tager en masse forholdsregler for at undgå smitte på holdet. Og jeg føler mig rask. Jeg kan ikke fatte, at jeg har fået det.«

Simon Yates fra Mitchelton-Scott-holdet trak sig lørdag fra Giro d'Italia efter en positiv coronaprøve. Foto: LUCA BETTINI

Spørgsmålet er nu, om den italienske Grand Tour når til målet i Milano den 25. oktober, efter boblen er brudt, og smitten har bredt sig i feltet.

Indtil videre ser løbet ud til at blive afviklet - 10. etape er skudt i gang - men altså uden ryttere fra Mitchelton–Scott og Team Jumbo-Visma i feltet.

Løbsdirektør Mauro Vegni ser ud til at stå fast på, at Giroen skal fortsætte. Til Rai Sport siger han:

»Intentionen er at nå Milano, koste hvad det vil, bortset fra helbredsproblemer eller større problemer.«

»Vi er selvfølgelig bekymrede for, at der kan være andre tilfælde på holdene, der har haft en positiv test. Derfor vil vi foretage yderligere tests på hold, der har haft problemer - ud over den protokol, som Den Internationale Cykelunion (UCI), har lavet.«

I Tour de France lykkedes det at gennemføre løbet uden corona-tilfælde blandt feltets ryttere, men allerede lørdag gik der hul på corona-boblen i den italienske Grand Tour.

Her trak forhåndsfavoritten Simon Yates sig med en positiv coronaprøve. Smitten har altså siden bredt sig på Mitchelton-Scott-holdet, som helt opgav at stille til start tirsdag morgen.

Dermed er der blot 145 ryttere tilbage i feltet. Ved første etape på Sicilien trillede 176 ryttere ud på løbets enkeltstart i Palermo.

