Har man fulgt med i årets Vuelta a Espana, ved man, at Jumbo-Visma er løbet med en del opmærksomhed.

For holdet har tre ryttere i toppen. Sepp Kuus fører samlet, men forleden valgte både Jonas Vingegaard og Primoz Roglic at angribe og hente sekunder.

Efterfølgende lød det dog fra danskeren, at han ønsker Sepp Kuus på toppen af det spanske podie, og at han kommer 'til at køre derefter'.

Noget, der har medført stor debat – ikke mindst på sociale medier – hvor nogle endda går så langt, som at kalde situationen for 'matchfixing'.

Men det er altså noget af en stramning, mener Chris Kronow Rasmussen, der er ekspert i netop matchfixing, ligesom han underviser i sportsintegritet på New Haven University.

»Det er en ændring i strategi for et cykelhold i forhold til, hvem der skal vinde. Men at holdet vælger at ændre strategi og køre for en anden, det er jo fuldstændig deres valg at gøre det. Det har ikke med matchfixing at gøre. Det er heller ikke økonomisk snyd, at nogen vælger eller ikke vælger at være i Rusland. Det er jo et valg, et firma tager,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved godt, sammenligningen er lidt speciel, men et firma vælger også en strategi, og så ændrer man. Det gør man også her. Der er jo ikke nogen, der sidder ude bagved og tænker, vi får jo ikke flere penge ved at Kuus vinder. Det gør ledelsen hos Jumbo ikke. De tænker, de skal vinde. Jonas og Roglic har budt ind på det til sidst, at det er sådan, vi gør – så indordner de sig, og ellers får de en tjenestelig ordre, og så er det sådan,« siger Chris Kronow Rasmussen.

Han skelner generelt mellem økonomisk relateret matchfixing, hvor bagmænd tjener penge på, der bliver snydt og den sportslige matchfixing, hvor noget får en fordel ved at tabe med vilje.

Primoz Roglic og Jonas Vingegaard kørte fra Sepp Kuus under en af etaperne. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Primoz Roglic og Jonas Vingegaard kørte fra Sepp Kuus under en af etaperne. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Men i dette tilfælde handler det altså bare om, at det er et hold, og træneren bestemmer.

Ligesom en fodboldtræner bestemmer, om en angriber skal spille højre back, understreger han.

»Det er ikke matchfixing, det er en ændring af strategi i, hvem der skal vinde. Og så er Primoz og Jonas løjtnanterne i stedet. Så må de køre for holdet. Det er meget normalt, det er sådan det er.

Det er helt crazy. Det er en ikke-sag,« siger han om matchfixing-beskyldningerne.

Chris Kronow Rasmussen sammenligner med, hvorvidt det så også er usportsligt, at et hold i Champions League sparer spillere i femte eller sjette kamp, hvis de er videre.

»Det er jo sådan, turneringsformen er, det er under de spilleregler, vi spiller,« lyder det.

Han tilføjer, at alle selvfølgelig er velkomne til at have en holdning til løbet. Men det kan altså ikke kaldes matchfixing, som definitionen er, understreger han.

»Egentlig er det vel intern sportsmanship, fordi Sepp har kørt for de andre så lang tid. De kan ikke give ham kontanter i lommen, så nu kører de for ham, og han får lov at vinde. Jeg er i hvert fald 99,99999 procent sikker på, det ikke er bettingrelateret matchfixing, og definitionen af matchfixing … det er jo holdets taktik. Lod de en fra et andet hold vinde med vilje, kunne vi diskutere, om det var matchfixing, men de er på samme hold,« siger han.

Du kan følge de sidste dage af årets Vuelta a Espana lige her på bt.dk.