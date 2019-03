Med en stærk holdindsats fik Quick-Step gjort løbet hårdt, før Julian Alaphilippe vandt Milano-Sanremo.

Cykelrytteren Julian Alaphilippe løb med hæderen, da han lørdag kørte først over stregen i maratonklassikeren Milano-Sanremo.

Før han kunne strække armene i vejret som vinder efter en perfekt kørt spurt, var hans Quick-Step-holdkammerater på hårdt arbejde i det 291 kilometer lange endagsløb i Norditalien.

Det har han ikke glemt efter sejren.

- Det er svært at forstå, hvad mit hold og jeg har opnået. De beskyttede mig hele dagen. Tim Declercq trak feltet hele dagen, og i finalen kontrollerede vi det.

- Vi gjorde løbet hårdt, og jeg skulle koncentrere mig om ikke at lave fejl.

- Det er utroligt. Da jeg så mine holdkammerater efter målstregen, græd alle, siger Julian Alaphilippe ifølge cyclingnews.com.

Den alsidige franskmand stak af på Poggia-stigningen, der mødte rytterne med knap ni kilometer til mål.

Han fik følgeskab af stærke navne som Alejandro Valverde (Movistar), Michal Kwiatkowski (Sky) og Peter Sagan (Bora), men ingen af dem kunne hamle op med Alaphilippe i spurten.

- På toppen af Poggio gjorde jeg en stor indsats for at sortere nogle af rytterne fra og se, hvad der kunne ske.

- Til sidst sad jeg kun med stærke ryttere, og jeg forsøgte at komme mig på nedkørslen. På de sidste to kilometer sagde jeg, at jeg ville vinde og ikke blive toer, siger Quick-Step-stjernen.

26-årige Alaphilippe har været flyvende i begyndelsen af 2019. Lørdagens sejr var franskmandens syvende i sæsonen.

I sidste uge vandt han to etaper i Tirreno-Adriatico, og før det slog han blandt andre Jakob Fuglsang (Astana) i Strade Bianche.

Milano-Sanremo var årets første monument.

De fire andre er Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liége-Bastogne-Liége og Lombardiet Rundt.

