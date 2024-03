Vi er kun i marts - men allerede nu dominerer de danske cykelstjerner verdenstoppen.

Senest med Jonas Vingegaards triumf i Tirreno-Adriatico henover weekenden. Inden da havde den danske Tour de France-stjernen vundet etapeløbet O Gran Camino.

Og hvis det ikke skulle være nok, er den tidligere verdensmester Mads Pedersen også flyvende. Begge danskere er de to klart mest vindende ryttere i 2024 indtil videre.

»Når man tror, at det ikke kan blive vildere, så finder de danske cykelstjerner lige et ekstra gear. Starten på 2024's cykelsæson har været totaldomineret af rødhvide ryttere,« konstaterer B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Vingegaard er flyvende. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/AFP/Ritzau Scanpix

Vingegaards storform understreger blot det, som alle forventer: At han er kæmpe favorit til et Tour de France-hattrick.

»Jonas Vingegaard har kun kørt to etapeløb - har vundet begge to og undervejs taget fem etapesejre. Det er voldsomt! Han kan jo let ende med at vinde 20 etapesejre i år - og han har aldrig lignet en større favorit til Tour-sejren,« vurderer Vøge.

Et stort dansk cykelår ligner det også for Mads Pedersen, der længe har været tæt på at kunne skrive et såkaldt monument på sit cv.

Og herfra er budskabet klart. 2024 bliver året, hvor han står øverst på skamlen ved enten Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège eller Lombardiet Rundt.

»Mads Pedersen har på to måneder raget seks sejre og fire andenpladser til sig. Og har nærmest allerede overgået sit 2023. Det er svært ikke at være superoptimistisk på Tølløse-tonserens vegne forud for forårsklassikerne. Det lugter af et monument til Mads Pedersen i 2024,« siger Vøge.