Mads Pedersen har stort set gjort rent bord i sæsonopstarten.

Den lynhurtige dansker tog først fra Tour de Bessèges med en etapesejr og en samlet triumf, hvorefter han vandt tre ud af fire etaper i Tour de La Provence og også her tog løbets førertrøje med hjem.

Den tidligere verdensmester har dog tidligere været relativt klar i mælet om, at sejrene i de mindre etapeløb er ligegyldige, hvis ikke han en dag vinder et af cykelsportens største endagsløb – et såkaldt monument.

Og spørger man cykelekspert på Discovery, Brian Holm, så skal der ikke gå mange måneder, før hans ønske går i opfyldelse.

Mads Pedersen har stort set vundet alt, han er kommet i nærheden af i 2024. Foto: Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen har stort set vundet alt, han er kommet i nærheden af i 2024. Foto: Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, han tager et monument i år. Der er ingen tvivl om, at benene i hvert fald er til det, og så skal sol måne og stjerner bare stå lige. Skulle jeg gamble, så siger jeg, det er i år, han tager den,« siger han til B.T.

Mads Pedersen har været tæt på at opfylde sit største ønske af flere omgange, da det tidligere er blevet til en fjerdeplads i Paris-Roubaix, to sjettepladser i Milano-Sanremo og to podiepladser i Flandern Rundt.

Ifølge Brian Holm er det også i to af de tre løb, danskeren har bedst chancer for at gå hele vejen – og måske endda vinde dem begge.

»Paris-Roubaix ligger rigtig godt til ham, men ellers kunne jeg også sagtens se ham tage Milano-Sanremo, hvis ikke Mathieu van der Poel er stukket af på det tidspunkt, så tror jeg, han tager dem i spurten – og så kan det jo ende med, han vinder dem begge,« lyder den optimistiske spådom fra den tidligere sportsdirektør.

Første mulighed for at vinde et monument bliver den 16. marts, hvor der netop skal køres Milano-Sanremo, mens sejren i Paris-Roubaix skal sikres den 7. april.