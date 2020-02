'Hun ved præcis, hvad tøj hun går med - og ikke går med.'

Sætningen har antændt en voldsom debat på sociale medier, efter den tidligere cykelrytter og reporter Sven Spoormakers lagde op til, at den argentinske reporter Belén Mendiguren var for udfordrende klædt under et interview.

Du kan se det omdiskuterede billede i toppen af artiklen.

Flere har anklaget Spoormakers for at tingsliggøre reporteren under hendes arbejde på Tour de San Juan i Argentina, og en af dem er cykelreporteren Sophie Smith, der går hårdt til angreb på Spoomakers.

So it’s her fault because you can’t stop looking at her boobs? What’s she meant to do, wear a potato sack so you don’t get excited? If I take a picture of you at work, post it and comment on how small your dick looks in a pair of shorts would you be alright with that? — Sophie Smith (@SophieSmith86) January 29, 2020

'Så det er hendes skyld, at du ikke kan lade være med at kigge på hendes bryster? Hvad skal hun gøre, tage en kartoffelpose på, så du ikke bliver ophidset? Hvis jeg tager et billede af dig på arbejde, publicerer det og kommenterer på, hvor lille din p*k ser ud i et par shorts, ville du så være okay med det?' skriver hun på Twitter.

Den betændte debat endte med, at Spoormakers slettede det kontroversielle tweet. Han gav også en undskyldning.

'Hvad der skulle have været en sjov kommentar, viste sig at være stødende for mange mennesker. Det var dårlig fornemmelse. Undskyld. Og til Belén Mendiguren specifikt: Vi har aldrig mødt hinanden, men hvis du er i Belgien, er du velkommen til at opleve, at jeg ikke er den brontosaurus, som du tror, jeg er,« skriver han med henvisning til, at han er blevet kaldt for det præhistoriske dyr i debatten.

Men det ser ikke umiddelbart ud som om, at undskyldningen uden videre er blevet accepteret.

Belén Mendiguren har skabt debat på sociale medier. Foto: Twitter/@lelumendy Vis mere Belén Mendiguren har skabt debat på sociale medier. Foto: Twitter/@lelumendy

'Denne brontosaurus siger, at det ikke er, hvad jeg har på, men det jeg viser. Jeg gentager, jeg går i det, jeg har lyst til, og det føles godt. Skriv noget om et mere relevant og interessant emne,' skriver Mendiguren.

Hun endte også med at takke Sophie Smith for at tage hendes parti. 'Vi har levet med den slags kønsvold, siden vi blev født,' forklarer han blandt andet.

Flere har sendt kritik afsted til Spoormakers på Twitter, og her kan du læse et udpluk.

'Ven, hun har en top på. Det er det. Hvad er problemet?'

'Åh, den skønne, 'Du havde den på, så du bliver voldtaget'-undskyldning. Selvom hun havde bikini på og lavede sit arbejde, ville hun stadig blive vurderet på arbejdet og ikke hendes bekldning.'

'Absolut frustrerende. Sven Spoormakers, din kommentar er upassende. Vi er mere end det tøj, vi har på. Hvis ikke du forstår, hvorfor din kommentar er upassende, så foreslår jeg noget træning i forhold til sexisme.'

Tour de San Juan slutter søndag.