Jonas Vingegaard kommer nok en gang ikke til at køre i den danske landsholdsdragt under VM i landevejscykling.

Det siger landstræner Anders Lund til TV 2 Sport.

»Vingegaard er ikke med i bruttotruppen, fordi han har meddelt, at VM ikke er muligt for ham i forhold til løbsprogrammet efter Touren,« fortæller Anders Lund til mediet.

Den forsvarende danske Tour de France-vinder meldte ligeledes fra til VM sidste år med samme begrundelse.

Jonas Vingegaard er i topform forud for titelforsvaret til dette års Tour de France, hvor han senest vandt Criteriuem Dauphine. Den danske stjerne skal dog ikke køre VM. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

De første fire danske cykelryttere er udtaget til herrernes linjeløb til VM i Skotland 6. august. Det meldte Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse mandag.

Det drejer sig om Mads Pedersen (Trek), Mattias Skjelmose (Trek), Kasper Asgreen (Quick-Step) og Søren Kragh Andersen (Alpecin).

De resterende fire ryttere udtages på Tour de Frances anden hviledag, som er mandag 17. juli, oplyser DCU.

»Fordi VM ligger på den anden side af et hårdt Tour de France, er taktik og rollefordeling endnu ikke klart defineret. Derfor er rytterne udtaget på den præmis, at der køres loyalt for den største danske medaljechance. Hvordan den konkret ser ud, ved vi mere om efter Touren,« siger landstræner Anders Lund Lund.

26-årige Jonas Vingegaard har ikke repræsenteret Danmark siden U23-tiden.