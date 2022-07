Lyt til artiklen

En jysk dreng med fødderne godt plantet i mulden.

Danskerne har denne sommer for alvor lært Jonas Vingegaard at kende som en fyr, der ikke lader sig påvirke af en masse ståhej og i alle situationer er helt nede på jorden.

Selv ikke en Tour de France-sejr kan få den danske superstjerne til at ændre på sit syn på sociale medier, hvor han ellers er gloende hed, og han fortæller i et interview med TV2, hvorfor han ikke gider bruge tid på noget, andre ellers er så optaget af.

»Det er egentlig bare for, at jeg ikke skal miste fokus, og man kan nemt komme til at sidde det meste af dagen på Instagram og kigge. Det er spild af tid,« siger Jonas Vingegaard til TV2.

Han fortæller også, at det er hans kæreste, Trine, der står for at administrere de sociale medier.

Samtidig med den klare holdning til Instagram med videre understreger den 25-årige dansker dog, at han er glad for de mange venlige beskeder, der er kommet, og at han vil gøre et forsøg på at få læst dem alle.

Det kan nok synes umuligt.

Men er der én mand, som i øjeblikket kan overkomme selv de sværeste udfrodringer, må det være Jonas Vingegaard.