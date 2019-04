Han var med til at starte Jørgen Leths tour-karriere på tv.

Og derfor ærgrer det også Jørn Mader, at hans tidligere kommentator-makker ikke bliver en del af Tour de France i år, da han ikke ønsker at dække løbet fra Odense.

»Jeg synes, det er ærgerligt, for Jørgen Leth er Tour de France, synes jeg. Jeg kan ikke forstå, de kan forestille sig, han skal sidde hjemme. Det vil være fuldstændig og totalt uinspirerende for Jørgen. Det ville han ikke bryde sig om. Det kan jeg sådan set godt forstå, han siger nej til,« siger Jørn Mader til B.T.

Han startede med at kommentere cykelløbet med Jørgen Leth i starten af 1990'erne, og Jørn Mader fortæller, at det var ham, der pegede på Leth i tidernes morgen.

Jørgen Leth og Jørn Mader til Tour de France i 1999. Foto: NILS MEILVANG



»Jeg valgte at tage ham ind som medkommentator. Der sagde de (hos TV 2 , red.), at det går ikke. Det bliver alt for meget lyrik,« griner Jørn Mader.

Men det blev som bekendt at succes at ansætte Jørgen Leth, hvis stemme seerne må undvære i år.

»Man mister noget, man aldrig kan få igen. Jørgen har været en stemme, lige siden vi startede,« siger Jørn Mader, der ikke kendte til vennens stop, før B.T. talte med ham torsdag eftermiddag.

De to taler stadig sammen. Måske ikke hver anden dag, som han forklarer det, men de har aldrig været uvenner.

Og Jørn Mader er ikke bleg for at fortælle en sjov anekdote fra dengang, de to var på landevejene sammen.

»Det har altid været sådan, at hvis Jørgen for eksempel skulle til Bourdeax, var man kommet dertil, og så skulle vi ud og spise. Der var måske 100 meter til restauranten, men vi kørte taxa. Han sagde ‘jeg går ikke. Jeg hader at gå. Jeg vil fragtes til mit måltid og tilbage igen til mit hotel’. Det var en stående joke,« siger Jørn Mader.

Og skulle han sige noget til Jørgen Leth i dag efter dagens nyhed, er beskeden klar.

»Jeg vil sige til ham, at det går ikke. Helt ærligt kan jeg ikke forstå det (TV2's beslutning, red.), for han er den stemme. De lavede programmer sidste år, der hed ‘lyden af Tour de France’ og sådan noget. Det kan man ikke sidde herhjemme og gøre. Jeg har prøvet begge dele. Det er meget uinspirerende at sidde hjemme,« siger Jørn Mader.