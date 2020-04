Der bliver ikke noget Tour de France denne sommer.

Verdens hårdeste cykelløb må – akkurat som OL og EM i fodbold – ende med at kapitulere over for coronavirussen.

Det er i hvert fald Jørgen Leths bedste bud lige nu.

»Det er vanvittig sørgeligt, hvis det ender sådan. Det gør mig meget ked af det, hvis vi mister flere løb. De store klassikere er jo allerede taget ud af kalenderen, og meget tyder på, at Tour de France også forsvinder. Det er jo forfærdeligt for os, der elsker cykelsporten,« siger Jørgen Leth, der for mange danskere er selve personificeringen af Tour de France.

»Men det tyder det jo på. Jeg tvivler da meget på, at det kan gennemføres, sådan som tingene udvikler sig. Også hvis man tænker på de sidste meldinger fra myndighederne, som er ret pessimistiske omkring, hvor længe det varer.«

»Det er meget hårdt og vanskeligt at sige farvel til Tour de France – men jo sådan set også en hel sæson, som meget kunne indikere. Men det kan vi blive nødt til. Omstændighederne kan vi ikke styre. Det er en fuldstændig ukontrollabel situation, vi befinder os i med denne virus,« fortsætter Jørgen Leth.

Den populære filminstruktør og forfatter sidder selv fanget i et hus i Den Dominikanske Republik på grund af coronavirussen.

Her er han isoleret sammen med sin søn Asger, og de to danskere ved ikke, hvornår de kan komme hjem, fordi luftrummet over den caribiske ø er lukket.

Foto: Søren Bidstrup

Jørgen Leth fortæller, at han bruger det meste af sin vågne tid i isolationen på at læse nyheder - først og fremmest om corona-epidemien, men også om cykelsporten.

Derfor har han også set, at både de franske myndigheder og forskellige aktører i cykelsporten har åbnet for at køre Tour de France uden tilskuere.

Hvis det altså betyder, at man dermed kan undgå at skulle aflyse det legendariske cykelløb.

Men det er ikke en idé, Jørgen Leth bryder sig om.

»Det er en rædselsfuld tanke. Jeg kan jo ikke sige, at tilskuerne skal komme ud på vejene og blive smittet. Men det er da et mareridtsscenarie at køre Tour de France uden tilskuere. Det er jo zombieagtigt. Det er et zombie-Tour de France. Det kan man da ikke… Det kan man ikke,« siger han.

Skulle Touren – mod Jørgen Leths forventning – blive afviklet, har han et håb om, at han kan dække det i et eller andet omfang.

Han stoppede sidste år på TV 2 og rapporterede derfor fra Tour de France i et samarbejde med Citroën. Og noget lignende vil den mangeårige Tour-kommentator gerne lave i år.

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi igen i år havde fundet en anden måde at lave det på. Det var planen. Det har vi snakket meget om. Men det kan jeg ikke se ske lige nu. Der er mange, mange ting, der skal falde i hak. Først og fremmest skal jeg jo også væk herfra,« siger Jørgen Leth.

Foto: Søren Bidstrup

På den korte bane er det altså usikkert, hvad fremtiden bringer for både Jørgen Leth og cykelsporten. Sikkert og vist er det dog, at coronakrisen allerede har sat sit økonomiske præg på cykelsporten, idet flere store hold allerede har skåret i rytternes løn.

Men Jørgen Leth tror blot, at vi har set toppen af isbjerget indtil videre.

»Der vil være hold, som mister deres sponsorer og lukker. Det er da sørgeligt. Jeg vil da helst have, at sporten klarer sig godt, og alle lever godt af det. Det er klart. Men sporten overlever jo. Også sådan en krise her. Det har man jo set før.«

»Det vil være strukturelle ændringer, der sker - rytterne vil jo stadig være der. Man kan tænke, at tiden bliver skruet tilbage til en anden tid. Men der var jo også en god cykelsport i en anden tid, så det er ikke verdens ende,« siger Jørgen Leth.