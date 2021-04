Det sikreste tegn på forår er observeret i København.

Men det er hverken trækfuglene, den grønne bøg eller de åbne fortovscafeer, vi taler om.

Jørgen Leth er tilbage fra det faste vinterskjul i syden, og den 83-årige filmmand og poet har kæmpestore planer for sit forår i det danske.

Men først skal et vigtigt ritual overstås.

Jørgen Leth er fredag blevet vaccineret mod coronavirus. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jørgen Leth er fredag blevet vaccineret mod coronavirus. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg skal have smørrebrød med karrysild! Og roastbeef. Nede på Sankt Annæ på Sankt Annæ Plads. Der kan jeg lide at komme. Jeg skal have en karrysild med snaps og et glas vand til,« lyder det begejstret fra den 83-årige cykelekspert.

Han har utålmodigt ventet fra sit karantæneskjul på Hotel Strand i Havnegade. Set, hvordan København endelig har åbnet sig, foldet sig ud og fået liv.

På samme måde får Jørgen Leth nu – efter en blodfattig vinter præget af nedlukning og social afstand – skudt ny energi i sig.

Fredag fik han endelig coronavaccinen, og så er døren åbnet for eventyr.

Jørgen Leth har opholdt sig i karantæne på hotel i København, men er nu klar til at træde ud i foråret. Vis mere Jørgen Leth har opholdt sig i karantæne på hotel i København, men er nu klar til at træde ud i foråret.

»Det er en lettelse. Jeg har været i karantæne, men var ude for første gang i aftes. Det er fem måneder siden, jeg var her sidst. Det er dejligt med det her vejr – det er det skønneste,« siger Jørgen Leth.

Han har travlt med at frekventere sine yndlingssteder i København, for søndag banker en gammel ven på døren på hotelværelset.

TV 2 ruller kareten frem og inviterer Jørgen Leth ind på bagsædet til endnu en rejseoplevelse, som danskerne kender fra tv-programmerne 'Mit Spanien' og 'Mit Frankrig'.

»Jeg skal afsted på søndag. Vi begynder med optagelser på hotellet, og så kører vi ud i landet. Mig og Hans Pilgaard. Rundt i Danmark – på udvalgte steder,« forklarer Jørgen Leth og fortsætter:

Jørgen Leth og Hans Pilgaard er klar til at drage på nye eventyr sammen. Foto: Sara Gangsted Vis mere Jørgen Leth og Hans Pilgaard er klar til at drage på nye eventyr sammen. Foto: Sara Gangsted

»Ikke de sædvanlige steder, men ting og steder, jeg synes er interessante. Det er samme princip som i Spanien og i Frankrig. Jeg viser – og snakker. Hans viser også nogle ting, han kender bedre.«

Den populære programserie rammer skærmen til august, og en forårskåd Jørgen Leth kan nærmest ikke vente med at komme afsted på Tour de Danmark:

»Jeg glæder mig. Det er en god måde at komme til Danmark på. At opdage Danmark. Mange af stederne kender jeg knap nok. Der er barndomsoplevelser og sådan noget,« siger han og fortsætter:

»Det rører mit hjerte at fortælle om de her ting, som er danske. Jeg er ikke nationalist, det er jeg slet ikke. Men det danske landskab rører mig.«

Jørgen Leth er tilbage i København efter en vinter i det spanske. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jørgen Leth er tilbage i København efter en vinter i det spanske. Foto: Søren Bidstrup

Turen til Danmark kommer efter en hård vinter, der til dels har været tilbragt på hospitalet Clinica Rotger i Palma på Mallorca.

Under sin ugentlige tennistræning blev Jørgen Leth ramt af en akut rygskade. Smerterne blev lindret med kortisonindsprøjtninger, og langsomt har Leth kæmpet sig tilbage på fode.

»Jeg er træt, og jeg går dårligt, men smerterne er væk. Jeg skal trænes op igen – der er ikke mange muskler i benene,« siger Jørgen Leth og fortsætter:

»Jeg er endnu ikke tilbage på tennisbanen, og det savner jeg i den grad. Jeg håber snart at komme i gang igen – jeg var faktisk i ret god form inden skaden.«