Han er en af de mest ikoniske stemmer i dækningen. Men i år bliver Tour de France uden Jørgen Leth.

Og det ærgrer den 81-årige kommentator. Det er tydeligt.

»Jeg ville gerne have fortsat. Som jeg hele tiden har lovet seerne, bliver jeg på Tour de France, til jeg falder om, simpelthen. Det har været min indstilling, og det er den stadig,« siger Jørgen Leth til B.T.

I år var udspillet fra TV2, at han skulle dække det berømte cykelløb fra studiet i Odense. Men det er han ikke interesseret i.

Jørgen Leth i og omkring Kongens Have den 4. april 2019.

»Det har jeg sagt blankt nej til. Det vil jeg ikke. For mig er Tour de France at være til stede. Det er det, det går ud på - min form for rapportering og kommentering. Det går ud på, jeg er til stede og kan smage maden og luften og se tingene for mig og tale med mine kollegaer i udlandet. Det vil jeg ikke sælge ud af,« siger Jørgen Leth, der i 1970 startede med at beskæftige sig med Tour de France. I starten af 1990'erne startede han så på tv, men den æra er nu umiddelbart slut.

Hans 'nej tak' har haft den konsekvens, at årets Tour de France på TV2 bliver uden ham. Også i fremtiden gælder det, at Jørgen Leth kun ønsker at deltage, hvis han kan rejse til Frankrig.

»Jeg siger definitivt nej til at sidde i Odense. Jeg føler mig inspireret af at fortælle om Tour de France, og det skal være i de rammer, jeg synes, og ikke, som andre synes. Jeg er uenig med dem i den vurdering. De er ellers meget flinke, men jeg er uenig, og det skal de vide,« siger Jørgen Leth, som dog også fortæller, at parterne har været høflige over for hinanden.

Der er ikke nogen skænderier, understreger han.

Tour de France er mit hjerte. Jeg er ked af at blive sat ud på et sidespor Jørgen Leth

Men det ændrer ikke på, at han ærgrer sig over situationen og ikke er tilfreds med en løsning, der hed, at han skulle dække cykelløbet fra Odense.

»Det er ikke godt nok, kan jeg bare sige. Det er ikke godt nok for mig at sidde i Odense og rapportere. Jeg befinder mig bedst på landevejene og hotellerne under Tour de France, og hvor jeg har rytterne tæt på og kan mærke stemningen. Den vil jeg ikke fjernes fra. Det er mit udgangspunkt, og det laver jeg ikke om på. Det er de blevet forbavsede over, og det er der ikke noget at gøre ved, men de tager det til efterretning trods alt, som de skriver i pressemeddelelsen,« siger Jørgen Leth.

Han har siden udmeldingen modtaget en masse tilkendegivelser. Også fra folk på gaden, der ærgrer sig over, at årets store cykelløb bliver uden den velkendte stemme.

Opmærksomheden er ikke uvant for ham, for ofte beder folk om selfies, fortæller han. Gennem hele karrieren har han oplevet mange tilkendegivelser, og torsdag har ikke været nogen undtagelse.

»Det er jeg selvfølgelig meget glad for. Jeg har altid mærket, at jeg har et stort publikum til min Tour de France-dækning, og det møder jeg dagligt, når jeg er i Danmark og kommer hjem fra Haiti - også inden det her. Der kommer de hen og siger 'vi glæder os' og 'du er vel på igen i år?'. Det har været meget svært for mig at svare på den sidste tid, fordi jeg vidste, jeg ikke var på,« siger Jørgen Leth og tilføjer:

»Jeg er glad for sympatien. Enhver performer er glad for at blive godt modtaget af publikum. Jeg betragter mig som en performer - som en kunstner, der står over for et publikum og fortæller om noget, alle elsker at høre om,« siger Jørgen Leth.

Han spår, at den næste tid ikke bliver helt stille for ham.

»Jeg må prøve at beskytte mig en lille smule. Det kan let blive for meget. Jeg tager imod den slags varme tilkendegivelser. Jeg kan ikke andet, og det har jeg også gjort hele tiden på gaden. Jeg har oplevet i årevis, at folk vil have taget selfies. Det er helt overvældende så meget, det er,« siger Jørgen Leth.

Det betyder dog ikke, han ikke har noget at tage sig til. Ud over en del gøremål i Danmark skal han på turné med Simon og Toksvig om nogle uger. Derudover har han lavet en film, ligesom han lige har lavet 'Spørge Jørgen'.

»Jeg har fuld gang i tingene, men Tour de France er mit hjerte. Jeg er ked af at blive sat ud på et sidespor. Jeg er ked af det. Og det ved de godt,« understreger Jørgen Leth.

At han ikke skal dække årets løb, betyder dog ikke, at han dropper Frankrig til sommer. For Jørgen Leth regner med, at han vil rejse sydpå for at mærke stemningen og se noget cykling alligevel. Han er 'forelsket i Tour de France'.

»Jeg gider ikke køre rundt i turistvogn, men jeg vil nok tage ned til nogle etaper og se og hilse på mine kollegaer. Dem holder jeg også meget af - også dem jeg er vant til at kommentere meget med. Jeg har ikke villet indvie dem. Jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg havde håbet, vi havde fundet en anden løsning,« siger Jørgen Leth.