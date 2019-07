Den 82-årige cykelkommentator skal lave en videopodcast fra det franske etapeløb for en fransk bilfabrikant.

Den mangeårige Tour de France-kommentator Jørgen Leth kommer også i år til at dække det franske cykelløb fra nærmeste hold.

For tre måneder siden kom det frem, at TV2 ikke ville sende ham til Frankrig. Men nu har den legendariske Tour-stemme fundet en anden, der vil sende ham sydpå for at følge etaperne - nemlig Citroën.

På et pressemøde mandag fortæller 82-årige Leth, at han dagligt skal sende en videopodcast med den franske bilfabrikant som sponsor.

- Jeg skal ned til det i år alligevel. Der har været forskellige interesserede, så jeg har skullet tage stilling til forskellige muligheder. Min søn Asger og jeg har valgt at gå med Citroën, siger Jørgen Leth.

- Vi skal ikke være på selve ruten, vi skal være i nærheden af den og fortælle om den, forklarer han.

Jørgen Leth har de seneste tre årtier været en velkendt stemme på de franske landeveje, hvor han har guidet flere generationer af seere på TV2 gennem rytternes strabadser i Touren.

I år ville TV2 dog holde Leth hjemme på redaktionen, men det ville manden med den karakteristiske stemme ikke finde sig i.

Allerede tirsdag sætter han kurs mod cykelløbet, der lørdag starter i Bruxelles i Belgien.

- Jeg skal fortælle mine nærmeste omgivelser, hvad jeg ser. Så vi skal sende en podcast hver dag. Smukke steder er det vigtige. Det er det, jeg går ind for.

- I store træk skal vi hænge ud i Sydfrankrig. Fortælle de nærmeste venner, hvad vi laver. Låne et slot. Og se, hvad vi kan lave med vores nærmeste venner dernede, siger Jørgen Leth.

- Jeg glæder mig til at opleve Tour de France fra en anden vinkel. Jeg kaster mig ud i en ny vinkel og skal fortælle med en ny vinkel dernede.

/ritzau/