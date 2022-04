I sidste uge blev den danske journalist, cykelkommentator og forfatter Jørgen Leth udnævnt som ridder – nærmere betegnet 'Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres'. Og det er en pris, den danske multikunster er meget stolt over at modtage.

»Jeg er kun glad for at snakke om den pris. Det er en meget stor glæde for mig at modtage den,« siger 84-årige Jørgen Leth om ordenen, der er stiftet af det franske kulturministerium, og som gives til personer, der fremmer den franske kultur.

Og faktisk har Leth glædet sig længe, for han har vidst, at han ville modtage hæderen i knap et år.

»Jeg har ikke måtte sige noget om det, men jeg har været meget glad for det, for det er jo en vigtig pris. Og jeg, som er begejstret for Frankrig i al almindelighed, synes jo også, at det er en ære at få den,« siger han og fortsætter:

»På den anden side synes jeg også, at jeg har fortjent det, fordi jeg har gjort meget for at udbrede kenskaben til fransk kultur i Danmark.«

Jørgen Leth i sit es. Her under Tour de France i 2010. Foto: Nils Meilvang

Det var ikke et tilfælde, at Leth blev hyldet netop den 23. marts. Det var nemlig dagen, hvor hele Danmark markerede, at der kun var 100 dage indtil Tour de France-starten i Danmark. Og derfor var det heller ikke en tilfældighed, at Leth modtog ordenen af Tour de France-direktøren, Christian Proudhomme.

Til stor glæde for hovedpersonen selv.

»Jeg synes, at det var skide godt. Det var jo også en fantastisk god oplevelse for mig, at Christian Proudhomme var til stede og holdt en blændende tale,« fortæller Leth og fortsætter rosen af direktøren:

»Der var en vis ømhed over den tale. Jeg kunne også mærke, at han omfavnede mig meget varmt bagefter, så det var virkelig et 'tak', der ville noget. Det kunne jeg godt lide. Det er jeg ikke for fin til at tage imod.«

Jørgen Leth dækkede Tour de France første gang i 1970, men selvom han nu har været med mere end 30 gange, og alderen har sat sine spor, så er han ikke klar til at give slip. Det står meget klart, da han bliver spurgt ind til, hvor længe han vil fortsætte.

»Så længe jeg kan,« svarer Leth og lover, at han dukker op på skærmen igen til sommer.