Rygterne om en mulig fusion mellem de to storhold Team Jumbo-Visma og Soudal-Quick Step har svirret i snart en uge.

Og det kan blive en bombe uden lige.

I podcasten Forhjulslir kalder den mangeårige cykelkommentator Jørgen Leth tanken om fusion for pervers, og samme svar giver han til B.T. mandag formiddag.

»Det er en pervers tanke at bringe alle de bedste cykelryttere sammen på samme hold. Det synes jeg,« siger Jørgen Leth og fortsætter:

»Jeg synes, det er noget forfærdeligt rod. Det vil ikke være rart at have de to hold på samme. Det er ikke nogen situation, som jeg vil se frem til med glæde.«

Det var søndag i sidste uge, at Vingegaards arbejdsgiver blev kædet sammen med det belgiske storhold Soudal Quick-Step om en 2024-fusion af cykelmediet QielerFlits.

Efterfølgende er der kommet flere historier ud omkring Jonas Vingegaards hold, hvor det blandt andet ser ud til, at Primoz Roglic næppe kommer til at være en del af et hold, hvor Remco Evenepoel og Jonas Vingegaard kører.

Bliver Jonas Vingegaard en del af sportens nye storhold? Foto: Manu Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Og ifølge Jørgen Leth kan samlingen af navne som Remco Evenepoel, Sepp Kuss og Jonas Vingegaard give anledning til et besværligt samarbejde.

»Hvordan skal de blive enige? Hvem skal køre for hvem? Vi har jo set antydninger af den slags kaos under Vueltaens slutning for nylig,« lyder det fra Leth:

»Jeg synes, det bliver kaotisk. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de skal kunne enes. Hvordan skal Remco kunne enes med Vingegaard for eksempel.«

Søndag satte chefen for Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, så for første gang ord på den mulige fusion.

I sin klumme fortalte han, at det første møde om en mulig fusion mellem de to storhold fandt sted før årets Tour de France - mens også at alle ville blive meget klogere mandag.

Jørgen Leth påpeger, at selvom det for nu blot er gætteri, så er tanken om et altdominerende hold ikke rar.

»Jeg kan ikke overskue det, det bliver ubehageligt at have med at gøre. Tilskuerne, og os med stor kærlighed til sporten, har også noget at skulle have sagt.«

»Jeg frygter det værste, og jeg synes også, at alle de andre cykelhold bliver kvast i det der, og det kan jeg ikke lide at tænke på.«

Selvom der er noget i kortene, der kunne tyde på, at Vingegaard får nye holdkammerater, så må den danske tourvinder også vinke farvel til Roglic.

Lørdag bekræftede Primoz Roglic, at han forlader Jumbo-Visma.