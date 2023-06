Jørgen Leth retter på sine solbriller, da han skal sætte ord på den danske sensation, vi var vidne til i den forgangne uge.

For der blev skrevet cykelhistorie, da den purunge Mattias Skjelmose vandt Schweiz Rundt som den første dansker nogensinde.

»Det kommer helt bag på mig, at der er en, der hed Skjelmose, som ovenikøbet kan blive nummer et i et stort løb. Jeg kender ham ikke særlig godt og har ikke set ham ret meget,« erkender Jørgen Leth.

»Jeg lagde mærke til ham i VM-løbet (i september, hvor han blev nummer ti, red.), hvor han kørte fantastisk, og godt kunne have fået en bedre placering.«

Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt har arbejdet sammen om en ny bog – den bærer navnet 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi – Fortællinger om cykelløb.' Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt har arbejdet sammen om en ny bog – den bærer navnet 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi – Fortællinger om cykelløb.' Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

B.T. møder Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt i forbindelse med deres nye bog 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi.'

Jublen over den danske præstation er stor. Men et andet emne fylder også meget: død.

For schweiziske Gino Mader mistede livet i en ubærlig tragedie, hvor han kørte sig selv ihjel på vej ned ad en nedkørsel under selvsamme løb.

»Det er kæmpestort af Skjelmose. Jeg synes, at det er synd, at der skal pilles noget af det, men det kan jo ikke være anderledes med den situation med Mäders død,« mener Jørgen Leth.

I kølvandet på den kun 26-årige rytters dødsfald efter femte etape valgte feltet at køre en symbolsk mindeetape, inden man besluttede at gennemføre alle løbets otte dage.

»Det er en vanvittig smuk handling, synes jeg. At man i sorgen kører videre. Hvor cykelsporten vokser sig større end en sport. Det gjorde virkelig indtryk på mig,« fortæller Bastian Emil Goldschmidt.

Selvom dødsfaldet kaster en mørk skygge over Skjelmoses samlede sejr, sender den danskeren op blandt nogle af de ryttere, der skal holdes skarpt øje med i det samlede klassement ved Tour de France.

Det er muligvis fristende at hejse flag landet over og få skyhøje forventninger til Trek-rytteren. Men det er ikke det rigtige at gøre, mener Bastian Emil Goldschmidt, der skal være en del af Tour de France-dækningen på Eurosport.

Mattias Skjelmose var rørt, da han krydsede målstregen ved den afsluttende enkeltstart og kunne kalde sig vinder af Schweiz Rundt. Foto: Gian Ehrenzeller/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose var rørt, da han krydsede målstregen ved den afsluttende enkeltstart og kunne kalde sig vinder af Schweiz Rundt. Foto: Gian Ehrenzeller/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg synes ikke, at vi behøver køre ham alt for meget op,« siger han og peger på en etapesejr som en god ambition.

»Han skal prøve at køre uden det tunge pres og se, hvad det kan blive til. Gå efter en samlet top 10-placering, og mister han så det hele en dag, så må han lave planerne om og gå i udbrud. Gå med en oprejst pande, fri for pres.«

»Jeg synes, Skjelmose passer godt ind i denne her generation af vildskab, der er lige nu. Sammen med Remco Evenepoel, han lige har besejret ved Schweiz Rundt. Og det her temperament, energien og aggressionen.«

»Det synes jeg er et kendetegn for det kuld af ryttere, som er kommet frem nu. Styrken medfører ikke kontrol som før i tiden, men styrken medfører angrebslyst.«

Tour de France starter 1. juli i baskiske Bilbao.