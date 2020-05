Det store cykelløb herhjemme Danmark Rundt skal have en ny løbsdirektør.

Årets arrangement er aflyst grundet coronapandemien, men når der næste år igen skal køres hurtigt på de danske landeveje, bliver det uden den mangeårige løbsdirektør Jesper Worre.

Det bekæfter han over for Ritzau og fortæller, at han ikke får forlænget sin kontrakt til næste år, men har derudover ingen kommentarer.

Dermed er et meget langt samarbejde, der begyndte i 1997, da løbet hed Post Danmark Rundt, slut.

Sideløbende med jobbet som direktør for Danmark Rundt var Jesper Worre ansat som direktør for Danmarks Cykle Union, men fra 2013 har han udelukkende koncentreret sig om at være løbsdirektør.

Dengang understregede Jesper Worre over for B.T., at han ikke var uvenner med Danmarks Cykle Union.

»Vi er ikke uvenner. Vi er bedste venner, og jeg får en chance for at gøre nogle andre ting, jeg har drømt om. Mit ønskebarn er et eller andet sted Post Danmark Rundt, og så vil jeg gerne lave nogle andre ting, som jeg nu får mulighed for,« sagde han.

Det ønskebarn har han ikke længere ansvaret for.