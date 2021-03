»Jeg blev afstumpet på en fucked måde. Menneskeligt afstumpet.«

Danskerne elskede ham som den charmerende og skøre cykelrytter i feltet, men efter sit karrierestop ændrede Jesper Skibby karakter.

Folkets overdrevne kærlighed steg ham til hovedet, og kombineret med et galopperende stofmisbrug kunne han ikke styre sin opførsel.

»Når du bliver folkeeje, bliver du også menneskeligt afstumpet. Du har ikke ydmygheden. Hvorfor fanden skulle jeg have den? Du går bare ind i en butik og henter 10 skjorter og går uden at betale. Det er lige meget,« siger 56-årige Jesper Skibby til B.T. og fortsætter:

Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje. Foto: Nils Meilvang

»Jeg fik kastet alt i nakken. Jeg tog det for givet. Man tager alt for givet. Alting bliver åbnet for dig. Du kan gøre, hvad du vil. Jeg var folkeeje, og jeg nød det. Men det ændrer dig også.«

I den hudløst ærlige biografi ‘Engang var jeg Jesper Skibby’ giver eksrytteren læserne et indblik i de mange skeletter i skabet, som blandt andet førte til to selvmordsforsøg.

Episoden med skjorterne illustrerer, hvor hensynsløst Jesper Skibby opførte sig. Hans virkelighedssans var væk.

Da kæresten, Mette, hørte om de gratis skjorter, løb hun ned på Frederiksberg Allé og betalte butikken.

Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje med hustruen Mette og hans yngste datter, Elisabeth. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje med hustruen Mette og hans yngste datter, Elisabeth. Foto: Nils Meilvang

Jesper Skibby var havnet i et sort hul, hvor pillemisbruget havde fået overtaget. Han skulle have dem for at fungere.

»Det var ligesom Dirch Passer. Han var folkeeje, men havde sceneskræk og drak en flaske vodka, inden han skulle på scenen. Jeg tog stoffer i stedet for. Det er det samme.«

Vennen Brian Holm forsøgte at få Jesper Skibby til at indse, hvor langt ude han var:

»Den eneste, der sagde noget til mig, var Brian Holm. Han sagde 'nu slapper du af'. Men jeg var skideligeglad. Der var ingen konsekvenser – det var problemet,« siger Skibby og fortsætter:

Ungdomsvennerne Jesper Skibby og Brian Holm. Et venskab, der har båret Jesper Skibby gennem de mørkeste perioder, forklarer han til B.T. Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Ungdomsvennerne Jesper Skibby og Brian Holm. Et venskab, der har båret Jesper Skibby gennem de mørkeste perioder, forklarer han til B.T. Foto: ERIK LUNTANG

»Jeg blev båret på hænder og fødder. 'Hey Skibby', sagde de på en bar. Jeg skal have et eller andet – jamen vil du ikke have 20 øl, sagde de? Du skal ikke betale.«

Selv når Jespe Skibby måtte betale, var han helt igennem ligeglad:

»Hvis jeg købte en Porsche, var jeg irriteret over, at det var en cabriolet. Så købte jeg en til, fordi jeg var træt af at rulle kalechen op. Ingen sagde til mig, at jeg var bindegal. Jo, min far – men lyttede jeg ordentligt? Det gjorde jeg ikke.«

Efter mange års kamp for at finde ud af nedturen, lykkedes det til sidst. Læs meget mere om det i B.T.s store interview med Jesper Skibby her.