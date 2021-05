Den tidligere danske cykelstjerne Jesper Skibby går nu nye veje.

Han har takket ja til at stille op til byrådet i Gribskov. Her stiller han op for borgmesterpartiet, Lokallisten NytGribskov. Det fortæller borgmester Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig glad for, at Jesper har takket ja til at stille op for NytGribskov,« lyder det fra borgmesteren i pressemeddelelsen.

»Jesper kan bidrage positivt i byrådets arbejde med de mange livserfaringer han har med. Desuden er han et varmt og ærligt menneske, som altid giver smil og glæde omkring sig, ikke mindst i vores fantastiske byråds – og kandidatgruppe.«

JESPER SKIBBY I TOUR DE FRANCE Foto: NILS MEILVANG

57-årige Jesper Skibbys mærkesag i den kommende valgkamp bliver at have fokus 'på erhvervspolitikken og samspillet med kulturlivet, som drivkraft for oplevelsesøkonomien'.

Derudover vil han også tale for unges muligheder i Gribskov, foreningslivet og et værdigt ældreliv.

»Jesper ønsker at bidrage til den positive udvikling kommunen er i, i disse år, og tror også på, at vi sammen kan gøre Gribskov til et endnu bedre sted, at leve eller drive virksomhed.«

Jesper Skibby var op gennem 90erne én af cykelsportens mest populære og folkekære personligheder. Ud over sine rappe replikker var han også lynhurtig på to hjul, og han nåede at vinde etaper i de tre store cykelløb, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a Espana.