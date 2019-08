Det er gået ilde for Bjarne Riis gamle Team Telekom-holdkammerat Jan Ullrich, efter at cyklen er blevet lagt på loftet.

Den tidligere Tour de France-vinder Jan Ullrich er onsdag i Retten i Frankfurt blevet kendt skyldig i at tage kvælertag på en 31-årig prostitueret på et værelse på et lukushotel i Frankfurt. Det skriver blandt andet Bild

Han har fået en dom på 180 dagsbøder a 40 euro stykket - det løber i alt op i et beløb på 7200 euro (omkring 55.000 kroner).

I en pressemeddelelse fra retten lyder det:

»Først overfaldt han den forurettede og bad hende om at tilbagebetale de 600 euro, som han havde betalt forud. Da offeret forsøgte at flygte, greb han hende i nakken med én hånd og skubbede hende op mod en væggen.

»Så holdt han hende for munden med begge hænder og slog hende over armen med en knytnæve.«

Retten nævner også, at den 45-årige eks-stjerne var under indflydelse af stoffer og alkohol.

Oprindeligt gik anklageren efter at få Jan Ullrich dømt for mordforsøg. Men det endte med 'overfald', da 'kvælertaget var så svagt', at ingen liv reelt var i fare.

Tyske Jan Ullrich indstillede sin karriere i 2006 - og siden har tilværelsen budt på flere nedture end opture.

Han er blevet skilt, har kørt spirituskørsel, er blevet arresteret på Mallorca, og der har længe været spekulationer om et massivt alkohol- og stofmisbrug. Og nu har han en dom for overfald.