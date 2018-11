Efter et år som træner hos Astana er Rune Larsen færdig på cykelholdet, der har stoppet samarbejdet.

Cykelstjernen Jakob Fuglsang mister sin træner Rune Larsen på det kasakhiske cykelhold Astana.

En af årsagerne er, at Fuglsang ikke levede op til forventningerne om en topplacering i Tour de France. Her sluttede Fuglsang som nummer 12 - næsten 20 minutter efter vinderen Geraint Thomas (Sky).

- Touren blev ikke helt, som vi håbede på, og det falder også tilbage på mig. Det falder tilbage på hele holdet omkring Jakob, siger Rune Larsen til DR Sporten.

- Vinderen har altid ret, og hvis Jakob var kommet ud af Touren som vinder, så havde det været en anden historie. Det tror jeg ikke, man behøver at være professor for at gennemskue, siger han.

Ud over Fuglsang har Rune Larsen været træner for Michael Valgren, Jesper Hansen og Magnus Cort gennem det seneste år hos Astana.

Den danske træner har ønsket at diskutere træningsmodeller og -metoder med Astana-holdet, men her er han ikke trængt igennem til ledelsen.

- Jeg ville godt have brugt noget tid på at diskutere træningslejr, testmetoder og nogle forskellige andre ting, men der har holdet valgt at holde fast i det, de kender og er trygge ved - hvilket også er helt fair, siger Rune Larsen.

/ritzau/