Det er stadig ikke afklaret, hvor Jakob Fuglsang skal cykle, når 2020 skydes i gang.

Det er meldingen fra Fuglsang selv, der tirsdag aften var på besøg i Struer, hvor der blev afholdt Le Tour Revanchen 2019.

Danskeren kunne desværre ikke selv deltage i gadeløbet på grund af det voldsomme styrt i Tour de France, der også kostede deltagelsen i den franske rundtur, men Astana-rytteren er stadig glad for besøget i Danmark.

»Det er selvfølgelig ikke på den måde, som jeg havde håbet på, men det er fedt at være tilbage. At mærke hvordan opbakningen har været og opleve alle de positive tilkendegivelser fra folk betyder meget for mig,« siger Jakob Fuglsang til B.T.

Jakob Fuglsang har stadig ikke fået afklaret sin fremtid. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang har stadig ikke fået afklaret sin fremtid. Foto: MARCO BERTORELLO

Han udgik på 16. etape af årets Tour de France, og Fuglsang indrømmer, at det var ikke nemt at se det resterende fra sofaen.

»Det var specielt at se sidste etape, hvor de kørte ind i Paris. Der kunne jeg godt mærke, at det var ikke sjovt at sidde derhjemme,« fortæller Fuglsang.

Efter en sæson hvor alt lykkedes for Jakob Fuglsang, så blev årets Tour en skuffelse, og det har endnu en gang rejst spørgsmålet, om et tre ugers etapeløb er for meget for Fuglsang.

»Jeg tror stadigvæk på, at det kan lade sig gøre, og jeg tror godt, jeg kan finde det niveau, som jeg har haft i år igen. Spørgsmålet er så, om det er Touren, jeg skal satse på.«

Et andet spørgsmålet er, hvilket hold der fra næste sæson får glæde af den danske stjerne.

»Der er desværre ikke noget nyt, om hvor jeg skal køre næste år endnu. Jeg havde egentlig håbet på, at det var på plads allerede under Touren, men det har vist sig at tage lidt længere tid,« siger Fuglsang, der ikke udelukker, at han forlænger med Astana.

»Astana er stadig med inde i billedet, og det er ikke udelukket, at jeg fortsætter der. Jeg er egentlig glad for at være på Astana, men måske kan noget nyt være interessant og sundt med noget luftforandring,« fortæller Jakob Fuglsang til B.T.

Gadeløbet i Struer blev vundet af Kasper Asgreen, der vandt foran Jeppe Pallesen og en anden Tour-rytter Michael Valgren.