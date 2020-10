Jakob Fuglsang nævner muligheden for at jagte en etapesejr i Giro d'Italia, når der køres igen tirsdag.

Før den sidste uges etaper i Giro d'Italia ligger den danske cykelprofil Jakob Fuglsang et godt stykke tilbage i det samlede klassement.

Den danske Astana-rytter har dog ikke opgivet jagten på et resultat i den sidste uge, hvor der stadig resterer hårde bjergetaper.

Jakob Fuglsang er i øjeblikket 5 minutter og 8 sekunder efter Joao Almeida (Quick-Step) i den lyserøde førertrøje, og Fuglsang nævner selv muligheden for at køre efter en etapesejr i stedet for kun at holde øje med klassementet.

- Der er stadig tre hårde bjergetaper tilbage, hvor alt kan ske. Jeg bliver ved med at gøre mit bedste for at få det bedst mulige resultat i klassementet eller måske i det mindste få en etapesejr.

- Vi var uheldige i den første del af Giroen, men sådan er cykling, siger Jakob Fuglsang til Astanas hjemmeside.

Mandag var hviledag i Giroen, og den brugte danskeren således til at reflektere over løbet, og det skete efter en søndag, som igen bød på et tidstab til Fuglsang.

Her måtte danskeren slippe frontgruppen, da etapen skulle afgøres på kategori 1-stigningen Piancavallo, og Fuglsang endte med at ryge yderligere et minut længere bagud i forhold til førstepladsen.

Efter hviledagen skal rytterne ud på en kuperet omgang tirsdag, hvor der skal køres 229 kilometer med flere korte, men stejle stigninger.

Det er dog ikke kun Fuglsang, der har blikket skarpt rettet mod den sidste uge i det italienske etapeløb.

Det gælder også for danske Mikkel Honoré, som hos Quick-Step har fokus på sin holdkammerat Joao Almeida i førertrøjen.

Mikkel Honoré fortæller i et interview med feltet.dk, at han og holdkammeraterne har blikket rettet mod den samlede sejr i løbet.

- Vi ved ikke, om han vinder, men vi tror på det og vil kæmpe 100 procent for det. I går var han godt kørende, og var kun lidt dårligere end Kelderman og Sunweb, der imponerede.

- Som de er kørende, kan det blive svært, men vi går efter sejren, siger Honoré.

/ritzau/