Et dødsstød, en nedtur og tårer.

Sådan kan man beskrive 16. etape af årets Tour de France for Jakob Fuglsang, der måtte udgå af verdens største cykelløb, selvom det var et af sæsonens store mål for den danske cykelrytter.

Siden er der gået godt to måneder, og episoden skiller sig ud i en ellers succesfuld sæson for den 34-årige stjerne.

»Jeg tror, at jeg glemmer meget hurtigt. Jeg har stort set glemt det. Jeg ved egentlig ikke hvorfor,« siger Jakob Fuglsang til B.T. ved VM i Yorkshire.

Jakob Fuglsang vandt 16. etape af Vuelta a España. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Jakob Fuglsang vandt 16. etape af Vuelta a España. Foto: ANDER GILLENEA

»Det er bare pssst. Jeg har lagt det bag mig. Det er ikke sådan, at jeg går og er ærgerlig over den. Selvfølgelig er jeg da ærgerlig, men det er ikke noget, jeg bruger tid på nu. Kun når jeg bruger tid på at smøre solcreme på alle sårene,« fortæller Jakob Fuglsang, der var i højt humør under interviewet med B.T.

Efter Tour de France holdt Astana-rytteren en pause for at komme sig fra det voldsomme styrt, der tvang ham ud af Tour de France.

Styrtet resulterede også i, at Jakob Fuglsangs program blev ændret. Danskeren besluttede sig for at køre Vuelta a España som forberedelse til VM, og her kom Fuglsang helt uden forventninger.

Ambitionen var blot at køre sig i form og droppe det samlede klassement.

»På sin vis synes jeg egentlig, at det var rart, at jeg ikke skulle slås hver eneste dag for ikke at tabe tid,« svarer Jakob Fuglsang til spørgsmålet om, hvordan det var ikke at køre efter det samlede klassement, som han vanligt gør, når han stiller op i en Grand Tour.

Sidst det ikke var tilfældet var inden OL i 2016, fortæller han.

»Når jeg havde gjort mit arbejde kunne jeg tage det stille og roligt. Jeg syntes egentlig, at det passede mig rigtig godt i Vueltaen. Uden stress og panik. Og så selvfølgelig med en etapesejr,« siger han med hentydning til, at han vandt løbets 16. etape, hvilket er hans første etapesejr i en Grand Tour.

Søndag stiller Jakob Fuglsang op i linjeløbet ved VM for Danmark sammen med blandt andet Michael Valgren og Kasper Asgreen.