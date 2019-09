Et eventyr.

Sådan kan man beskrive Jakob Fuglsangs sæson, der er gået fra de største triumfer ved for eksempel Liège-Bastogne-Liège til karrierens måske største nedtur ved Tour de France, hvor danskeren måtte udgå ved et styrt.

Alligevel har det været danskerens bedste sæson, og nu gælder det et af sæsonens allerstørste mål: VM.

»Jeg tror, at jeg er kommet godt ud af Vueltaen, og jeg tror egentlig, at jeg er klar,« siger Jakob Fuglsang til B.T. i Yorkshire, da vi mødes i forbindelse med VM.

Styrtet under Tour de France ændrede på Jakob Fuglsangs planer, som endte med at køre Vuelta a España som en slags forberedelse til VM. Selvom det oprindeligt ikke var planen.

Derfor er det svært for Astana-rytteren præcis at vide, hvordan han ligger formmæssigt.

»Jeg har ikke beviset på, at jeg er klar, for jeg har ikke kørt noget lignende, som for eksempel lange træninger. Men jeg tror på, at jeg er dér, hvor jeg skal være på nuværende tidspunkt,« siger Jakob Fuglsang, der vandt karrierens første Grand Tour-etape ved Vuelta a España.

»Det her er noget andet. Det er 285 km, det er små veje, og det går ikke særlig meget opad. Hvis det gør er det små stigninger, og det bliver en helt anden type cykelløb end en Vuelta-etape.«

Sæsonens største succes for Jakob Fuglsang: Liège-Bastogne-Liège. Foto: JULIEN WARNAND

VM-striberne er en drøm for enhver cykelrytter - også for Jakob Fuglsang.

I en klumme med B.T. under Tour de France fortalte stjernen, at hans ambition var at vinde den famøse trikot med regnbuestriberne. Men det lader ikke til, at VM har fyldt ligeså meget som eksempelvis klassikerne i foråret.

»Det er sent på sæsonen. Det har ikke været så stort et mål som nogle andre løb som for eksempel Ardenner-klassikerne. Det var målet i forårssæsonen. Men selvfølgelig vil jeg gerne køre stærkt,« fortæller Jakob Fuglsang.

»Det er jo ikke sådan, at jeg ikke gerne vil vinde på søndag. Nu spørger du mig inden, og jeg sidder og siger, at vejret her i Yorkshire er lidt træls. Men jeg ved også godt, at når jeg sidder der på søndag, så bider jeg tænderne sammen, og så skal der køres væddeløb. Så må det være lortevejr, hvis det er lortevejr.«