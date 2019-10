Jakob Fuglsang har vundet mange cykelløb i 2019. Rigtig mange.

Med sejre i Liège-Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné og etapesejre i Tirreno-Adriatico og Vuelta a España har den danske cykelstjerne fået pyntet sit CV godt og grundigt efter rigtig mange podiepladser i løbet af en lang karriere.

Et par af slagsen kom dog også i 2019, hvor han særligt i foråret brillerede og blev nummer tre ved Amstel Gold Race, nummer to ved Flèche Wallone og altså vandt ved Liège-Bastogne-Liège.

»Det kunne være sjovt at køre dem i omvendt rækkefølge og blive 1-2-3 til næste år,« fortæller en smilende Jakob Fuglsang til B.T.

Det kan blive en hård omgang at gentage det, jeg har gjort i år. Jakob Fuglsang

Efter en fantastisk sæson kan det nemlig blive svært at gøre det bedre for den danske cykelstjerne, der er tættere på sin karrieres afslutning end på starten af den.

Alligevel vil han fortsætte med at skabe resultater.

»Jeg vil gerne fortsætte med at forbedre mig. Jeg stræber hele tiden efter at vinde endnu flere cykelløb,« siger Jakob Fuglsang, der samtidig godt kan se, at det bliver svært at overgå 2019 resultatmæssigt.

»Jeg er godt klar over, at jeg har haft en super sæson. Det kan blive en hård omgang at gentage det, jeg har gjort i år. Men jeg tror ikke, at det er umuligt, at jeg kan gøre det igen.«

Jakob Fuglsang vandt 16. etape af Vuelta a España. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Jakob Fuglsang vandt 16. etape af Vuelta a España. Foto: ANDER GILLENEA

Faktisk har Astana-rytteren udset sig et løb, som han rigtig gerne vil vinde i 2020 ud over OL, som er en stor ambition. Et løb, som han var snublende tæt på at vinde i år.

»Jeg har udset mig lidt dét dér Flèche Wallone,« siger en drillende Jakob Fuglsang.

»Det nager mig lidt, at Alaphilippe lige skulle slå mig.«

De to herrer spurtede om sejren, mens den tætteste forfølger, Diego Ulissi, blev nummer tre, seks sekunder efter de to forreste.