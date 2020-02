Jakob Fuglsang afviser at have mødtes med dopinglægen Michele Ferrari. Det gør Fuglsang i en sms til B.T.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang afviser i en sms til B.T., at han skulle have mødtes med dopinglægen Michele Ferrari.

Det sker, efter at indhold i en rapport fra Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) søndag blev offentliggjort i DR, Politiken og i norske VG.

Indholdet i den hemmelige rapport, som CADF har hyret et eksternt bureau til at lave, viser, at Fuglsang i 2019 er blevet efterforsket omkring en mulig forbindelse til dopinglægen.

Den danske stjernerytter afviser dog, at han skulle have haft kontakt med Michele Ferrari.

- Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari, skriver Fuglsang beskeden til B.T.

- Jeg er ikke bevidst om eksistensen af en rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er blevet åbnet nogen sag fra kompetente antidoping-myndigheder mod mig.

- Så jeg har ingen sag, der skal svares på, skriver Jakob Fuglsang.

Den danske Astana-profil langer ud efter de danske medier, som siden søndag har dækket historien indgående.

- Jeg er ekstremt bekymret over, at sådanne rygter kan spredes i pressen, skriver Jakob Fuglsang i sin besked.

Dele af indholdet i rapporten blev beskrevet søndag, og siden har Jakob Fuglsang befundet sig i den penible sag, uden at han offentligt har kommenteret sagen.

Rapporten fra sommeren 2019 indikerer dog, at Jakob Fuglsang skulle have tilknytning til lægen.

I omtalen af den hemmelige rapport lød det om Fuglsangs og Astanas tilknytning til Ferrari:

- Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.

- CADF har stillet efterretninger til rådighed, der tyder på, at Michele Ferrari fortsat er involveret i at dope atleter på Astana Pro Team og menes at have rejst til Monaco og andre lokationer for at møde cykelrytterne, står der i rapporten.

Mandag benægtede Ferrari på sin hjemmeside, at han skulle have haft forbindelse til Jakob Fuglsang eller andre ryttere på Astanas hold.

Astana benægtede ligeledes i en meddelelse på cykelholdets hjemmeside at have samarbejdet med Ferrari.

Michele Ferrari blev udpeget som hovedarkitekten bag cykelstjerne Lance Armstrongs omfattende dopingprogram, og Ferrari blev idømt livstidskarantæne fra al sport.

Astana-boss Alexandre Vinokourov har en fortid som dopet cykelrytter.

Jakob Fuglsang har med stor succes kørt for Astana siden 2013.

Han har leveret flere store resultater, og han har blandt andet vundet Criterium Dauphine samlet to gange, og sidste år vandt han klassikeren Liège-Bastogne-Liège, mens det også blev til en etapesejr i Vueltaen.

I 2016 vandt han OL-sølv på landevejen i Rio.