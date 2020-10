Diego Ulissi gentog bedriften fra 2. etape, da italieneren fredag vandt 13. etape foran Joao Almeida.

Den italienske cykelrytter Diego Ulissi (UAE) hentede fredag sin anden etapesejr i årets Giro d'Italia.

13. etape endte i en massespurt, hvor den 31-årige italiener var hurtigst og kunne knytte næven som tegn på sejren.

I den tætte spurt på opløbsstrækningen i Monselice henviste Ulissi løbets førende rytter, Joao Almeida (Quick-Step), til andenpladsen.

Almeida kunne dog glæde sig over lidt bonussekunder, så han øgede forspringet til flere af sine konkurrenter.

Deriblandt Jakob Fuglsang (Astana), der dog rykker op fra tiende- til syvendepladsen i klassementet.

Før etapen var Fuglsang to minutter og 20 sekunder efter Joao Almeida. Portugiserens forspring er nu øget med seks sekunder.

23-årige Mikkel Honoré (Quick-Step) gjorde sig også bemærket i spurten, hvor danskeren tog en femteplads.

Den 192 kilometer lange etape bød undervejs på et udbrud, hvor resterne blev indhentet af feltet med 17 kilometer tilbage.

Geoffrey Bouchard (AG2R) og Alessandro Tonelli (Bardiani) blev som de sidste udbrydere opslugt på den sidste af to mindre stigninger på en ellers flad etape fra Cervia til Monselice.

Der blev også kørt hårdt om løbets pointtrøje på etapen, hvor Peter Sagan (Bora) fik placeret sig i en gruppe foran den førende i pointkonkurrencen, franskmanden Arnaud Demare (FDJ).

Det lykkedes dog ikke for den slovakiske stjernerytter at nærme sig Demare i pointregnskabet. Tværtimod. Franskmanden endte med at skrabe et enkelt point til sig fredag, mens Sagan ikke fik nogen.

