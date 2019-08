Felice Gimondi døde ifølge flere medier fredag. Han vandt i en glorværdig karriere Touren, Vueltaen og Giroen.

Den tidligere cykelstjerne Felice Gimondi er fredag død som følge af et hjerteanfald under en svømmetur ud for Sicilien.

Det skriver cyclingnews.com og flere andre medier.

Gimondi blev 76 år og var i sin storhedstid en af feltet allerstørste profiler.

Italieneren vandt cykelsportens tre store etapeløb fra midten af 1960'erne og ti år frem.

I 1965 kørte han sig til tops i Tour de France, mens han året senere tog den samlede sejr i Vuelta a España. I mere hjemlige omgivelser blev det til tre Giro d'Italia-triumfer i 1967, 1968 og 1976.

/ritzau/