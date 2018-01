Tredje etape af cykelløbet Tour Down Under blev afkortet på grund af varmen i Australien.

Adelaide. Italienske Elia Viviani (Quick-Step) vandt natten til torsdag tredje etape i det australske etapeløb Tour Down Under.

Den 28-årige cykelrytter formåede efter placeringer som nummer fire og seks på de to første etaper at komme øverst på skamlen, da han i en spurt slog konkurrenterne.

Der er tradition for, at etapen til Victor Harbor bliver afgjort på en spurt.

Det var også tilfældet under tredje etape af Tour Down Under, som gik fra byen Glenelg til Victor Harbor.

Den ekstreme varme, der er i Australien i disse dage, fik indflydelse på etapen, der blev kortet af, så rytterne kunne nøjes med at køre 120,5 kilometer og ikke 146,5, som det ellers var planen.

Med sejren ligger Viviani nu på en samlet andenplads med ti sekunder op til hjemmebanefavoritten Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), som vandt anden etape af det australske løb.

Ewan vandt sidste år etapen til Victor Harbor, og sejren blev hans anden af i alt fire ved den lejlighed.

/ritzau/