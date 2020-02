Sidste år mødte han op til klassikerne som stortalent. Nu kigger hele verden på verdensmesteren Mads Pedersen. Men de store forventninger tynger ikke den kølige Trek–Segafredo-rytter.

»Det er deres problem og ikke mit,« siger manden med regnbuefarverne om de store forventninger, der naturligvis kommer fra cykelverdenen, når man ifører sig den ikoniske VM-trikot.

»Det behøver jeg ikke tænke over,« fortsætter han.

Mads Pedersen har da også bevist sit værd i klassikerne. Allerede i 2018 blev han sensationelt nummer to i monumentet Flandern Rundt.

Mads Pedersen (th.) til Tour of Down Under i den stribede verdensmestertrøje. Foto: DAVID MARIUZ Vis mere Mads Pedersen (th.) til Tour of Down Under i den stribede verdensmestertrøje. Foto: DAVID MARIUZ

To år efter det flotte resultat tropper den 24-årige dansker op i den mytiske verdensmestertrikot til de løb, han sætter mest pris på og på papiret skal excellere i.

»Nu glæder jeg mig. Det bliver rart at komme i gang med det, som jeg har trænet hen imod længe,« siger Mads Pedersen.

Det er nu, han skal præstere. Men presset preller af på den unge dansker, som var han et kevlar-skjold.

»Jeg er ikke mere spændt end sidste år. Det er de samme cykelløb, så er der ingen grund til at være hverken mere spændt eller nervøs, end jeg plejer.«

Jo, min rolle har da ændret sig en smule. Mads Pedersen

Forårssæsonen i fjor var skuffende for Mads Pedersen og holdet Trek-Segafredo, hvor det ikke blev til nævneværdige resultater.

Hverken danskeren eller holdets anden stjerne, belgiske Jasper Stuyven levede op til forhåbningerne.

»Han var nok kaptajn, men vi var nogenlunde lige dårlige allesammen, så der var ikke meget kaptajn over nogen af os,« understreger manden, der bliver kaldt ‘Mads P.’

I år skal holdet »skyde med spredehagl«. Der skal satses på flere ryttere, og selvom den unge mand fra Tølløse er verdensmester, betyder det ikke, at holdet udelukkende skal køre for ham.

»Min rolle har da ændret sig en smule,« siger han underspillet, men forklarer samtidig, at der ikke er udpeget en specifik rytter, som holdet vil køre for til hvert enkelt løb.

Lørdag skal Mads Pedersen køre et af sæsonens første store klassikerløb, belgiske Omloop Het Nieuwsblad. Men det er ikke nu, han skal toppe.

Det er først, når vi rammer slutningen af marts og starten af april, at de rigtig store løb skal køres.

Løb som Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Dem, som alle ryttere drømmer om at vinde.

Mads Pedersen blev nummer to ved Flandern Rundt i 2018. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Mads Pedersen blev nummer to ved Flandern Rundt i 2018. Foto: DAVID STOCKMAN

»Der er en måned til fra nu af, så hvis man er i topform nu, så er der en risiko for at brænde lidt sammen. Men jeg tror, at vi har timet det rigtigt,« siger Mads Pedersen, der altså skal køre løb som Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne og Paris-Nice, inden det går løs til Flandern Rundt.

Rytteren fra Trek-Segafredo har aldrig lagt skjul på, at han allerhelst vil vinde Paris-Roubaix.

Formår danskeren at skrive sit navn på listen over vindere af det mytiske løb, vil det betyde endnu mere bevågenhed fra medier, fans og løbsarrangører, end der i forvejen følger med, når man er verdensmester.

»Det har været okay at skulle håndtere den øgede opmærksomhed. Nogle ting har taget længere tid, og jeg vil gerne tilfredsstille alle, men det kan jeg bare ikke hele tiden,« siger Mads Pedersen.

Jeg har fået det, som jeg ville have det. Mads Pedersen

»Jeg kan slet ikke klage. Selvfølgelig har der været mere opmærksomhed, og det følger jo med.«

Også sponsorarrangementerne er blevet flere for den unge dansker. Det er selvsagt attraktivt for en sponsor at kunne præsentere en cykelhold med en verdensmester iblandt, men alligevel er parterne kommet godt ud af det i forhold til løbene, forklarer han.

»Jeg har fået det, som jeg ville have det. Så jeg brokker mig absolut ikke. Jeg synes, at holdet har været gode til det, og vi har mødt hinanden på den rigtige vej. Der er ingen grund til at tvinge mig til noget, jeg ikke gider. Det er der ingen, der får noget ud af. Samtidig ved jeg også godt, at der er ting, man bare skal.«

Omloop Het Nieuwsblad starter lørdag kl. 11.35.