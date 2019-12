Sam Bennett skal køre med Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og Mikkel Frølich Honoré hos Deceuninck-Quick Step.

Fremtiden er på plads for den stærke irske sprinter Sam Bennett. Den 29-årige rytter har skrevet under på en toårig kontrakt med det sejrsvante mandskab Deceuninck-Quick Step.

Det oplyser det belgiske hold på sin hjemmeside.

Bennett har været fri på markedet, efter han for en måned siden fik opløst sin kontrakt hos Bora, der ved den lejlighed berettede, at "det er blevet sværere og sværere at afstemme holdets og rytterens mål".

- Jeg er meget glad for at skrive kontrakt med Deceuninck-Quick Step, som jeg havde plakater hængende med på væggen, da jeg var barn.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive god nok til at køre for holdet, så det er en drøm, der går i opfyldelse, så jeg kan ikke vente med at komme i gang med at køre for holdet, siger Sam Bennett til hjemmesiden.

Hos Deceuninck-Quick Step bliver Bennett holdkammerat med danskerne Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og Mikkel Frølich Honoré.

Holdet tæller stjerner som Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert og Zdeněk tybar. Desuden er sprinteren Elia Viviani på kontrakt.

Bennett vandt tidligere i år to etapesejre i Vuelta a España. Sidste år vandt han tre etapesejre i Giro d'Italia.

/ritzau/