UCI, Den Internationale Cykelunion, har valgt at stramme på de regler, som rytterne skal følge i de store internationale løb.

Den beslutning har udløst kritik fra flere store stjerner som Chris Froome og Michal Kwiatkowski - og nu melder danske ryttere sig i selvsamme kor.

Reglerne, der træder i kraft fra 1. april, er blandt andet blevet indført, fordi rytterne ifølge UCI er rollemodeller, og derfor vil man ikke opildne til kørselsteknikker, der kan være farlige.

Men den argumentation køber Movistar-rytteren Mathias Norsgaard ikke ind på.

»Jeg er helt klart tilhænger af, at de trækker deres lort tilbage for at sige det lidt grimt. Jeg ser ingen grund til at indføre det. Hver gang de indfører noget nyt, får man også lige smidt i hovedet, at man er en rollemodel for blandt andre børn,« siger Norsgaard til TV 2 Sport.

Ifølge Mads Würtz har UCI valgt at lægge fokus det forkerte sted, og han kritiserer unionen for ikke at tage rytterne med på råd, når de indfører diverse regler.

»Debatten på vores hold går lige nu på, at UCI fokuserer på de forkerte ting. De nævner ikke noget om de her fucked up-finaler og alle mulige andre sikkerhedsmæssige ting, som burde være førsteprioritet,« siger Mads Würtz, som kører for Israel Start Up-Nation, til TV 2 Sport.

De nye regler betyder blandt andet, at det bliver forbudt at sidde på cyklens overrør, ligesom det ikke vil være tilladt at hvile underarmene på styret - medmindre der er tale om en tidskørsel.