Ireren Sam Bennett (Bora) vandt 2. etape af BinckBank Tour efter endnu en massespurt.

For anden dag i træk blev den irske cykelrytter Sam Bennett (Bora) triumfator i World Tour-løbet BinckBank Tour.

Akkurat som det var tilfældet på mandagens 1. etape, var han tirsdag ganske suveræn, da etapen skulle afgøres i en massespurt i den belgiske by Ardooie efter endnu en helt flad etape.

Undervejs på etapen var han i tvivl, om benene var gode nok til endnu en sejr, siger han i et interview vist på Eurosport.

- Efter 70 kilometer var mine ben ikke gode, og jeg forventede ikke at få et godt resultat. Mit hold tog sig godt af mig, og jeg kunne spare mig. Til sidst havde jeg gode nok ben til at vinde etapen, selv om jeg ikke havde regnet med det, siger Sam Bennett.

- Jeg bliver lidt grådig, og jeg vil gerne vinde endnu en etape her, tilføjer han.

Danske Mads Pedersen (Trek) lignede også en mand, der prøvede at gøre sig gældende i spurten, men han var ikke i nærheden af en sejr.

Efter mandagens sejr sagde Sam Bennett, at han var lidt bekymret for at skulle køre spurt på de våde veje. Tirsdag var rytterne heldigere med vejret, der periodevist bød på solstråler.

Et udbrud fik lov til at køre, men fik aldrig slået et stort nok hul til, at det virkede realistisk at snyde sprinterne og komme helt i mål.

Fem mand holdt liv i udbruddet helt til det sidste, men et jagtende felt opslugte dem lidt under fem kilometer fra mål.

I massespurten snuppede Sam Bennett karrierens sejr nummer 39 som professionel.

BinckBank Tour er en del af World Touren. Etapeløbet køres i Belgien og Holland frem til på søndag.

/ritzau/