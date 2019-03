Sam Bennett vandt 3. etape af Paris-Nice, da han var hurtigst i massespurten.

For tredje gang i 2019 kan ireren Sam Bennett (Bora) lade sig hylde som vinder af et cykelløb.

Tirsdag eftermiddag var han således den hurtigste mand, da 3. etape af Paris-Nice efter 200 flade kilometer skulle afgøres i en massespurt.

Her var Sam Bennett hurtigere end blandt andre hurtigere end Jumbo-Visma-rytteren Dylan Groenewegen, der havde vundet de to første etaper i det franske etapeløb.

Tidligere i år sejrede Bennett også på en etape i henholdsvis De Forenede Arabiske Emirater og Argentina. Sidste år brillerede han ved at vinde tre etaper i Giro d'Italia.

Efter en dramatisk etape mandag med flere styrt og problemer med at håndtere kraftig sidevind var tirsdagens etape mere rolig.

Mest dramatisk var det cirka 30 kilometer før mål, da flere bagest i feltet styrtede, da vejen snævrede sig sammen ved en bro.

Kort inden var udbryderne Ramunas Navardauskas og Alessandro Fedelis blevet hentet efter et angreb, der ikke for alvor så ud til at genere sprinterholdene.

Paris-Nice slutter søndag.

/ritzau/