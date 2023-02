Lyt til artiklen

'Et unikt indblik'. 'Intet er skjult for kameraerne'.

Sådan lyder det blandt andet fra Amazons Prime Video, der onsdag udgiver en ny dokumentar-serie på seks afsnit, som går tæt på det fuldstændig vanvittige år, som Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma-holdet var igennem i 2022.

Streamingtjenesten skriver, at dokumentaren All In: Team Jumbo-Visma går helt tæt på Vingegaards Tour de France-triumf, ligesom seerne kommer tæt på stjerneryttere som Wout Van Aert, Tom Dumoulin og Primoz Roglic.

Serien, som Prime Video kalder 'en afslørende dokumentar, hvor intet forbliver hemmeligt', følger ikke kun stjernerne på cyklen - men også hjemme i privaten, hvor Jonas Vingegaards familie bestående af lille Frida og kæresten Trine blandt andet optræder flere gange, afslører traileren.

I første omgang bliver danske Prime Video-seere dog snydt for at få indblik i Vingegaards vilde år.

For serien bliver i første omgang udgivet i Jumbo-Vismas hjemegn, nemlig Benelux-landene, der altså udgøres af Belgien, Holland og Luxembourg.

B.T. arbejder på en kommentar fra Prime Video om, hvorvidt dokumentaren bliver tilgængelig for seere på den danske platform.

Amazon Prime-dokumentaren er ikke den eneste dokumentar, der går helt tæt på Vingegaards Tour de France-triumf.

I sommer vakte en særlig mikrofon på Vingegaards mange kasketter nemlig opsigt, og dengang afslørede Jumbo-Visma, at Netflix var i gang med et projekt, der gik helt tæt på det traditionsrige etapeløb.