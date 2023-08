Kasper Asgreen var grædefærdig og overvejede nærmest at stoppe sin karriere.

Sådan lød de opsigtsvækkende ord fra Brian Holm kort efter Kasper Asgreens vilde etapesejr i Tour de France for lidt over to uger siden.

Men de har ingen gang på jord fortæller den danske stjerne kort før VM-løbet til B.T.

I stedet for skulle de forstås med et kæmpe glimt i øjet.

»Brian har troet, at han havde smurt så tykt på, at alle fattede, at det var en løgn. Men som han sagde, folk er åbenbart for dumme,« lyder det fra Kasper Asgreen, som havde Holm i røret lørdag formiddag.

For den danske Soudal-Quick Step-stjerne har fået spørgsmålet en del gange siden – også under Touren.

»Folk fangede ikke, at de var en joke. Det er lidt ærgerligt, synes jeg. Det er lidt træls at få et rygte som en, der sidder og er helt nede i kulkælderen. For det var jeg ikke på nogen måde,« forklarer Asgreen.

Etapesejren i Tour de France faldt på et tørt sted for den 28-årige dansker efter et mareridtsår.

Kasper Asgreen vandt 18. etape ved Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Triumfen markerede et endegyldigt comeback for Asgreen, og efter sejren sagde Brian Holm følgende.

»Jeg talte med Kasper søndag aften, og han græd. Næsten værre end Rolf (Sørensen, red.). Og nej, jeg lyver ikke, men han overvejede sgu næsten at stoppe karrieren og starte en kaffebar eller en bowlinghal i Kolding,« lød det fra Brian Holm, der samtidig fortalte, at han sørgede for, at Asgreens kæreste Gabi blev fløjet ind på hviledagen for at hjælpe på danskerens humør.

Ganske rigtigt aflagde hun visit, men det var ikke Holms fortjeneste, fortæller Kasper Asgreen.

»Der er ikke noget af det, der er rigtigt. Jeg har nærmest ikke snakket med Brian under Tour de France. Jeg var overhovedet ikke nede at vende. Fordi jeg har en fest med at køre Tour de France, og jeg elsker at køre Tour de France. Det er rigtigt, at min kæreste var der for at besøge mig, men det har intet med hverken Brian eller Patrick (Lefevere, holdejer på Quick Step, red.) at gøre.«

Nu er virkeligheden dog en helt anden.

Kasper Asgreen var seks centimeter fra at snuppe to etapesejre ved Touren i streg, og søndag er han en af Danmarks to kaptajner ved VM i Glasgow. Med andre ord: Han er i topform.

Den anden er Mads Pedersen, og du kan følge løbet på bt.dk.