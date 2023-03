Lyt til artiklen

De ankom til Paris-Nice som to ubesejrede boksere med selvtilliden boblende i blodet.

Men det var den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaard, som blev knockoutet på eftertrykkelig vis af Tadej Pogacar på onsdagens afsluttende La Loge des Gardes-stigning.

Hvad så nu? Bimler alarmklokkerne med Tour de France truende i horisonten – skal danske cykelfans vænne sig til at se Jonas Vingegaard halse efter det slovenske fænomen?

»Alarmklokkerne ringer ikke. Slet, slet, slet ikke. Det er lidt groft at sige – men det her er bare er træningsløb. Jeg er helt rolig. Én ting tæller for Jonas. Alt andet er forberedende. Derfor vil han selvfølgelig gerne vinde Paris-Nice, men der er kun én ting, der tæller.«

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar under fjerde etape af Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Christian 'Gummi' Andersen kender Jonas Vingegaard som få. Den danske sportsdirektør på Uno X – som i 2018 sendte thybo-talentet af sted på sit eventyr til Jumbo-Visma – afliver al umiddelbar panik trods onsdagens ydmygelse.

Det handler om Tour de France for Jonas Vingegaard. KUN Tour de France.

»Han prøvede at udfordre sig selv på stigningen. Det var uden sikkerhedsbæltet fastspændt. Vi kommer til at se ham køre helt anderledes til Tour de France. Der vil han ikke tage den slags chancer. Jeg er slet ikke nervøs. Han er jo bare ude at prøve sig selv af,« siger han og fortsætter:

»Jeg ser det faktisk som en god måde at finde ud af sig selv på. Jo bedre du kender dig selv i forhold til dine reaktionsmønstre, jo bedre er det fremadrettet.«

En flad Jonas Vingegaard efter fjerde etape af Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

På onsdagens afsluttende stigning så vi en ukarakteristisk Jonas Vingegaard, som først forsøgte sig med et tidligt angreb på Tadej Pogacar. Kilometer senere eksploderede han på atypisk vis.

»Det så næsten ud til, at han gik sukkerkold. Men det kan også være, at han bare var for meget i det røde felt. Umiddelbart er jeg ikke nervøs over, hvor han er henne i sin form lige nu. Han havde også et holdtidsløb i benene, som kan have sat sig i kroppen,« forklarer Christian Andersen.

Sportsdirektøren, som selv er til Paris-Nice for sit dansk-norske mandskab, tror på et comeback af kaliber fra Jonas Vingegaard. Og vi behøver ikke vente helt til Tour de France:

»Det, han lavede i O Gran Camino – hvis han kan køre sådan igen, så er det her løb ikke slut. Men vi må se det dag for dag. Selvfølgelig vil han gerne vinde Paris-Nice, men det, han lavede onsdag, var lige så meget for at udfordre sig selv.«