Mange undrede sig, da Jonas Vingegaard kom kørende inden starten på etapeløbet Paris-Nice.

For den danske verdensstjerne havde som den eneste iført sig en genstand, der gav associationer til en ikke så fjern fortid, da verden blev hærget af corona.

Men for nogen virker covid-krisen nok som en efterhånden fjern plage, bare ikke for Jonas Vingegaard

»Det er i forhold til ikke at blive syg. Det er koldt, og der er stadigvæk corona og stadigvæk en chance for at blive syg. Så jeg vil hellere tage en maske på nu,« sagde Jonas Vingegaard til en række dansker medier inden løbets første etape om at han bar mundbind.

Jonas Vingegaard havde fundet mundbindet frem inden søndagens etape. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Jonas Vingegaard havde fundet mundbindet frem inden søndagens etape. Foto: Frederik Gernigon

»Derfor kan man stadigvæk blive syg, men jo mindre risikoen, der er for det, jo bedre.«

Den 26-årige Tour-stjerne var den eneste af hele 154 ryttere, der stiller op i etapeløbet, som havde iført sig den karakteristiske hovedbeklædning, der for bare år tilbage var allestedsnærværende i samfundet.

Men også i cykelfeltet under løb, hvor kontakten mellem ryttere og journalister var stærkt nedsat.

Ved årets Paris-Nice er mundbindet ikke et krav.

Jonas Vingegaard er løbets helt store favorit sammen med rivalen Tadej Pogacar. Faktisk er det første gang siden deres Tour-duel i fjor, at de skal køre mod hinanden i et etapeløb igen.

Paris-Nice slutter på næste søndag