Den danske Tour-forbandelse er brudt!

Et kæmpe jubelbrøl bag det turkisfarvede forhæng i Astana-bussen afslørede over for de ventende journalister og forbipasserende cykelfans, at der netop var skrevet dansk cykelhistorie.

Tour-debuterende Magnus Cort var havnet i finalen på Tour de Frances 15. etape sammen med hollandske Bauke Mollema og Jon Izagirre fra Spanien. Og da trioen først rullede ind på den sidste kilometer i Carcassonne, gjorde danskeren med sine spurtevner kort proces af sine to følgesvende, og så var den første danske Tour-etapesejr i NI år en realitet.

»Det var op til mig. Jeg var hurtigste mand på papiret. Og jeg´kunne mærke, at jeg havde en spurt i benene,« lød det efterfølgende fra Cort, der i den grad havde fortjent at træde op på podiet denne søndag.

»Jeg skulle arbejde meget for det. For de to andre sad bare bag mig det meste af de sidste fire kilometer, og jeg vidste, at det var op til mig at få gruppen kørt i mål.«

Den 25-årige bornholmer afslørede også, at Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, lørdag aften havde banket på døren til Corts hotelværelse.

»Han kom op på mit værelse med 'roadbooken' (bogen med Tourens etaperuter, red.), hvori han havde skrevet en masse noter. Og han forklarede mig alt om ruten, og han troede på, at jeg havde gode chancer,« lød det fra Cort, der nåede at få pulsen op under snakken med Michaelsen.

»Han fik mig faktisk til at sove meget dårligt, for jeg blev virkelig nervøs. Men han havde lagt en god plan, så han var en kæmpe hjælp.«

Ifølge Lars Michaelsen gav han sin unge danske lærling et lille 'spark i røven'.

»Det er verdens største cykelløb, og man kan godt blive lidt paf. Han er med her for at hjælpe Fuglsang, det er varmt, det går op og ned og der er mange gode ryttere. Man forsvinder lidt i gamet, og så skal man huske på, hvad det går ud på. Det kunne jeg hjælpe ham med at huske,« fortalte Lars Michaelsen med et glimt i øjet.

Og det velplacerede spark i rumpetten var effektfuldt. Magnus Cort og holdkammeraten Michael Valgren kom tidligt med i dagens afgørende udbrud - en stor flok på omkring 30 ryttere, heriblandt skrappe drenge som Peter Sagan og Greg van Avermaet.

Men på etapens kategori 1-stigning 60 kilometer fra mål fik en stærkt kørende Michael Valgren og Magnus Cort rystet de fleste af konkurrenterne af. Og så begyndte det at lugte af noget stort for dansk cykelsport. Det fornemmede Lars Michaelsen også i sportsdirektørbilen, forklarede Cort.

»Ja, Lars råbte, at nu SKULLE vi vinde, og at han var ligeglad med, hvordan!«

Valgren ydede herefter en kæmpeindsats i at få serveret det rigtige angrebsmoment til sin landsmand - og det takkede Tour-debutanten for med bravour. Og efter ni lange og bedrøvende Tour-år hedder den seneste danske etapevinder ikke længere Nicki Sørensen - men Magnus Cort! Og måske går der ikke længe, før han igen står på sejrspodiet i verdens største cykelløb.

»Det er min første Tour, og så er det utroligt, at jeg vinder. Nu er formen der, og så må vi se, hvad der sker i resten af Touren.«

Tour de France - ConCorten er landet!