Onsdag gør Bjarne Riis comeback på den allerhøjeste cykelhylde, når Team Virtu anført af den danske cykelprofil bliver en del af det sydafrikanske hold Team NTT.

Det afslørede B.T. tirsdag, og nyheden bliver offentliggjort i dag ved et pressemøde klokken 15 ved Hotel D’Angleterre i indre København.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver Bjarne Riis sportslig ansvarlig på holdet. Mandskabet er registreret som sydafrikansk, og med mindre andet bliver meldt ud på pressemødet, vil holdet altså ikke køre under dansk flag.

Længe har rygterne ulmet, og nyheden om Riis’ involvering i NTT har været undervejs i flere måneder, men forhandlingerne mellem Riis-lejren og NTT-boss Douglas Ryder trak ud.

Team Dimension Data under 2019 udgaven af Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Team Dimension Data under 2019 udgaven af Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES

Det er der formentlig flere grunde til.

En af dem er, at den sydafrikanske holdboss allerede fra start havde betænkeligheder ved at alliere sig med Riis grundet hans fortid og status i cykelverdenen. Det erfarer B.T.

De bekymringer opstod allerede mange måneder tilbage, og derfor overvejede han nøje, hvilken indflydelse det ville få på hans hold at involvere Riis. Det på trods af, at kontakten mellem Bjarne Riis og Douglas Ryder angiveligt har stået på i flere sæsoner.

På trods af de vedvarende rygter om den danske cykelprofils involvering har tvivlen om ægteskabet mellem Bjarne Riis og NTT været tvivlsomt til det sidste.

Holdet tæller ryttere som danske Michael Valgren. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Holdet tæller ryttere som danske Michael Valgren. Foto: GONZALO FUENTES

Allerede i den sidste del af 2019 var holdet på nippet til at offentliggøre nyheden. Holdmateriale var trykt, bannere printet, og man var parat til at indkalde til et stort anlagt pressemøde, men en knast i forhandlingerne om ejerforholdet satte en kæp i hjulet for offentliggørelsen. Det erfarer B.T.

Det var angiveligt så tæt på, at den nye konstellation skulle have været klar, inden NTT tog på træningslejr til Spanien i starten af december. Men der kom Riis og resten af Virtu-folkene som bekendt ikke med.

I de sidste dage i 2019 er det B.T.s opfattelse, at kontakten angiveligt tog rigtig fart, selvom det tidligere på måneden egentlig var besluttet, at ægteskabet aldrig skulle finde sted.

Men Riis’ navn i cykelsporten, erfaringen og det setup, han kunne tilbyde, endte med at overbevise Douglas Ryder til at byde Virtu velkommen på holdet.