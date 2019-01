Den belgiske cykelrytter Iljo Keisse er blevet anklaget for sexisme af en tjener, efter hun mod sin vilje blev udsat for en 'spøg', der var alt andet end sjov.

Det skriver det argentinske medie Telesoldiario.

I Argentina bliver der lige nu kørt cykelløbet Vuelta a San Juan. Og rytterne fra Deceuninck-QuickStep gjorde efter en etape et stop foran en lokal café. Et stop der nu har landet rytteren Iljo Keisse en anklage for sexisme.

For en tjener på den lokale café ville gerne have et billede med rytterne fra det belgiske hold. Derfor stillede fem af dem op til billedet, mens hun selv stillede sig foran holdet.

The Iljo Keisse situation is so infuriating—not just because even in 2019, a 36-year-old professional athlete would harass someone like this, but because the Internet is overflowing with dudes arguing that it's not a big deal. pic.twitter.com/Dnp9bhg5g6 — Peter Flax (@Pflax1) 29. januar 2019

Bagved tjeneren - der gerne vil forblive anonym - tænkte Iljo Keisse, at han ville lave en prank og stillede sig derfor klar i en position, der ligner, at han er ifærd med at have sex med tjeneren.

»Først troede jeg, at det var en fejl. Men bagefter indså jeg, at det ikke var en fejl. Jeg er meget sur. De har ikke respekteret mig. Jeg arbejdede bare og bad om et billede. Min partner så situationen, og han er mit vidne,« siger hun til Telesoldiario.

Derfor har hun sammen med sin advokat taget kontakt til det lokale politi for at få stillet Iljo Keisse til ansvar for sin handling. En handling tjeneren mente var sexistisk.

Ifølge Telesoldiario skal Keisse derfor for retten, inden han kan forlade Argentina. Han har ikke modtaget en straf fra løbsdirektøren, selvom tjeneren mente, at han burde straffes af løbet også.

Iljo Keisse har vundet EM i baneløb fire gange. Derudover har han utallige seksdagesløbssejre på sit cv. Hans bedste placering i et Grand Tour er en 139. plads ved Tour de France og Giro d'Italia.