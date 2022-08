Lyt til artiklen

Der har været stille omkring Jonas Vingegaard siden Tour-triumfen og den storslåede fejring.

For mens ryttere i stor stil valfarter til gadeløb efter Tour de France i jagten på store startpenge, har stjernen valgt en helt anden strategi – radiostilhed og isolation fra omverdenen.

Men denne søndag gør han en undtagelse.

Her skal Jumbo-Visma-rytteren nemlig køre det hollandske løb Etten-Leur. Undtagelsen, der bekræfter reglen omkring den unikke strategi, Jonas Vingegaard har brugt i forvaltningen af sin karriere og sit talent.

Tour de France-vinder Jonas Vingegaard hyldes på Københavns Rådhus onsdag 27. juli 2022. Tårerne presser på, da en fyldt rådhusplads synger nationalsangen op mod Vingegaard., Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tour de France-vinder Jonas Vingegaard hyldes på Københavns Rådhus onsdag 27. juli 2022. Tårerne presser på, da en fyldt rådhusplads synger nationalsangen op mod Vingegaard., Foto: Bax Lindhardt

En ultrafokuseret stil, som indtil videre har gavnet ham – og kan gøre det i mange år fremover.

»Vi har jo set mange stjerner, som pludselig er forsvundet. Peter Sagan var pludselig væk, Geraint Thomas havde også nogle hårde år, inden han kom tilbage til Touren,« siger sportsdirektør på Quick-Step-Alpha-Vinyl Brian Holm.

»Vingegaard virker som en mand med de små signaler: Han kører ikke gadeløb, han hviler sig og kører ikke særlig mange løb op til Touren, mens andre kører klassikere.«

Netop det kan have en enorm indflydelse for en cykelrytters karriere, mener Brian Holm.

For løbsdage er hårde, rejserne mange og derfor kan man nemt brænde sig selv ned med store, voldsomme løb.

»Ligesom Eddie Merckx gjorde det, kører Tadej Pogacar alle løb, og han brændte sammen til Touren,« siger Holm.

»Måske kommer han tilbage, hvis han kører et mere stille og roligt forår. Men Pogacar var jo både til Flandern Rundt, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Flèche. Imens kørte Vingegaard Drome Classic.«

Ser man på fakta, havde Jonas Vingegaard faktisk lidt flere løbsdage end Tadej Pogacar forud for Touren. Til gengæld er det nogle helt andre løb.

For mens Vingegaard har kørt mindre endagsløb – suppleret af nogle større – har sloveneren nærmest kun kørt storløb. Og det koster, siger Quick-Step-sportsdirektøren.

»Cykelsæsonen er en pose med sand, du åbner, når du starter den. Og når den løber ud, er tanken tom. I Touren var Pogacars tank tom. Vingegaard har haft en lidt mere gammeldags optakt.«

Danskerens minutiøse løbsplan er et vigtigt aspekt i forhold til, at den 25-årige stjerne kan få sig en lang og flot karriere og dermed undgå at blive et kortvarigt stjerneskud på cykelhimlen.

Men det er ikke det eneste. Hans personlighed spiller også en afgørende rolle.

»Han er ikke typen, der pludselig kommer med store øreringe og tatoveringer. Eller flytter til Monaco,« fastslår Brian Holm.

»Det handler også om hans alder og den måde, han lever på. Han står ikke på natklubben til klokken 5 om morgenen. Gør man det, forkorter det ens karriere.«