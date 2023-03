Lyt til artiklen

Der er to personer, der stjæler samtlige overskrifter i cykelverdenen i øjeblikket.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

De to superstjerners vilde duel, der er vokset massivt i løbet af de sidste to år, er nemlig den, som alle taler om, når snakken falder på cykelsportens største rivalisering.

Ved årets Paris-Nice er det da også første gang i flere år, at den forsvarende Tour de France-vinder og andenpladsen i verdens største cykelløb brager sammen så tidligt på sæsonen i det prestigefyldte franske løb.

Og derfor er den enorme opmærksomhed på de to rivaler da heller ikke overraskende, mener Marc Reef, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma.

»Det er meget normalt, tror jeg, når der er to så gode cykelryttere, der konkurrerer på så højt et niveau i et af verdens største cykelløb. Især efter de begge har vundet Touren de sidste par år. Det gør sporten – og løbet i sig selv – mere interessant, når de viser, hvor gode de er på samme tid,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Når der er to ryttere, der er så gode, så ved de også, at de skal finde deres absolut bedste niveau frem, når de duellerer mod hinanden, hvis de skal have en chance for at vinde. Det giver den bedste følelse, og så er det også den største tilfredsstillelse for dem, når det lykkes.«

På trods af den massive interesse for duellen mellem de to Tour-vindere, så er det dog i langt højere grad noget, som kommer fra omverdenen.

For ifølge Marc Reef forsøger de to superstjerner nemlig ikke at fokusere ret meget på, at det ofte kun er de to, det handler om.

Også selv om det ofte er umuligt.

»Det er altid fedt at køre imod sin helt store konkurrent på det her tidspunkt af sæsonen, så man kan se, hvor man står. Men det er også kun ét løb i en lang sæson. Uanset om det er Tadej Pogacar eller en anden rytter, det betyder ikke det store for Jonas. Men jo, det motiverer ham da. Det vil jeg godt indrømme,« afslutter Jumbo-Visma-chefen.

Hungrende cykelfans kan få stillet deres Vingegaard-Pogacar-sult resten af weekenden, hvor Paris-Nice bliver afgjort.

Her er det to bjergetaper, der lørdag og søndag afgør, hvem af de to duellanter der tager sæsonens første stik.

I skrivende stund indtager Tadej Pogacar førstepladsen i det samlede klassement – 46 sekunder foran Jonas Vingegaard på tredjepladsen.