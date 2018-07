Onsdagens korte og superhidsige Tour-etape bliver historisk.

I stedet for den sædvanlige start, hvor rytterne stille og roligt indleder i en samlet flok, får onsdagens etapestart mere præg af en Formel 1-løbsstart.

Rytterne skal nemlig starte i forhold til deres placering. Og løbet skydes i gang fra sekund ét af - den neutrale zone droppes altså. Og så skal Tour-rytterne starte i båse for foden af etapens første bjerg, Peyresourd.

De 20 højst placerede starter sammen i én bås. klassements-etteren står forrest efterfulgt af nummer to efterfulgt af nummer og så videre. Og så er der en bås med rytterne fra placering 21 til 40. I alt kommer der til at være fem båse med ryttere.

Tourens nummer ni, danske Jakob Fuglsang, er ikke blæst bagover af det nye tiltag.

»Det bliver spændende at se, hvad det der med, at vi skal stilles op i båse og det ene og det andet, gør ved løbet. Om det kan hidse os ryttere op, eller hvad de har tænkt? Men at stå i en startbås er ikke noget, der sætter mit pis i kog.«

»Så smal er vejen altså heller ikke op ad Peyresourde. Hvis det nu havde været en lille gedesti, kunne jeg forstå det,« siger Jakob Fuglsang.

Tour de France-ledelsen beskriver den blot 65 kilometer etape som en 'dynamit-etape', og derfor skal der blæses til angreb fra første meter af. Men Jakob Fuglsang er ikke sikker på, at etapen indledes med det brag, som arrangørerne håber på.

»Det kan godt være, det bliver 'huhej vilde dyr' fra start af - men man skal så også tænke på, at selvom etapen kun er 65 kilometer, kommer det alligevel til at tage tre timer. Den er kort i kilometer, men der er så omvendt rigtig mange højdemeter.«

Dynamitetapen skydes i gang klokken 15.15 onsdag.