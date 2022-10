Lyt til artiklen

Magnus Cort og Michael Valgren får i Mikkel Honoré en ny landsmand som holdkammerat i næste sæson.

Det er sjældent, at cykelryttere afbryder samarbejdet med deres hold før tid, men Mikkel Honoré gør en undtagelse.

Den 25-årige allrounder forlader således Quick-Step et år tidligere end forventet og har i stedet underskrevet en kontrakt hos EF.

Det oplyser det amerikanske mandskab på sin hjemmeside torsdag.

- Det er en ny start og et nyt kapitel for mig, siger Mikkel Honoré.

Den danske cykelrytter brød for alvor igennem i 2021-sæsonen, hvor han hentede sine første to sejre som professionel. I år har han fået sæsonen ødelagt af flere perioder med sygdom.

Historien om Mikkel Honorés afsked med Quick-Step har floreret i nogle dage og har mødt forundring i cykelmiljøet.

Iagttagere gætter på, at skiftet til EF skyldes, at Quick-Step i de kommende år kommer til at satse mere på at bygge et grand tour-hold op om fænomenet Remco Evenepoel, ligesom man fortsat vil satse på den tidligere dobbelte verdensmester Julian Alaphilippe i Ardenner-klassikerne.

Netop Ardenner-klassikerne er nogle af de løb, hvor Mikkel Honoré kan gøre sig gældende på egen hånd, og han italesætter da også muligheden for at køre for egne chancer.

- Jeg elsker at køre ræs og angribe, og jeg ser frem til, at jeg hos EF får flere muligheder for det. Jeg glæder mig til at komme til løb med en plan om at vinde, siger Honoré.

Hos EF kommer Mikkel Honoré til at få Matti Breschel som en af sine sportsdirektører, ligesom han får Michael Valgren og Magnus Cort som holdkammerater.

Mikkel Honoré kom ind på Quick-Step-holdet i 2018, hvor han kørte som lærling i anden halvdel af sæsonen. Han gjorde sig fortjent til en kontrakt, som siden er blevet fornyet flere gange.

