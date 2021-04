Mikkel Honoré drømmer om store klassikersejre, men lige nu nyder han at stå i lære hos Julian Alaphilippe.

Den 24-årige danske cykelrytter Mikkel Frølich Honoré står ikke bare i mesterlære hos belgiske Quick-Step. Han står i verdensmesterlære.

For når man drømmer om at vinde klassikere og blive blandt de bedste endagsryttere, kan man næppe have en bedre mentor end franske Julian Alaphilippe, manden iklædt VM-trøjens regnbuestriber.

Dem skal han lufte igen søndag, når forårets sidste cykelmonument, Liège-Bastogne-Liège, køres over næsten 260 kilometer i Belgien.

Til at bakke ham op er blandt andre Honoré, der kørte fornemt i onsdagens La Flèche Wallonne og hjalp verdensmesteren til den tredje sejre i løbet i fem forsøg.

- Det er fantastisk at have en som Alaphilippe som holdkammerat. Han er dygtig til at lære fra sig, men han er også bare super sympatisk, fortæller den formstærke dansker.

- Og at kunne køre sammen med manden i verdensmestertrøjen og hjælpe ham til eksempelvis sejren i Flèche var helt fantastisk. Jeg havde lige så meget glæde ved den, som han havde.

Som alle andre unge cykelryttere drømmer Mikkel Frølich Honoré også om at stå på podiet i de største løb.

Hans 2021 har været fremragende indtil videre med etapesejr i både Coppi e Bartali og Baskerlandet Rundt. Og at køre sammen med en stjerne som Alaphilippe gør ikke drømmene mindre.

- Det giver helt vildt meget sult, og det giver tro og håb på, at jeg også i fremtiden kan gøre det, lyder det fra den 24-årige Quick-Step-dansker.

- Jeg er der ikke endnu. Jeg har ikke de ben, som han har, men det håber jeg en dag at få.

Benene er sandt nok ikke på niveau med den franske verdensmester endnu, men selv om rollefordelingen er klar, udelukker Honoré ikke, at man kan se ham med fremme i søndagens Liège-Bastogne-Liège.

- Det kan jo være, der lige pludselig opstår en chance. Det ved man aldrig. Som vi kører klassikerne på vores hold, handler det om at have så mange som muligt med i den afgørende del af løbet, siger danskeren.

