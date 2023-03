Lyt til artiklen

Det var ikke lige sådan, det skulle gå for Brian Holm og virksomheden La Flamme Rouge ApS.

2022 er et år til glemmebogen.

Virksomhedens nyeste regnskab viser nemlig, at der er røde tal på bundlinjen.

Det fremgår af CVR-registret.

Brian Holm kalder det 'utilfredsstillende'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Brian Holm kalder det 'utilfredsstillende'. Foto: Linda Kastrup

La Flamme Rouge, hvis hovedaktivitet er at drive engrosvirksomhed med køb og salg af sportstøj, havde nemlig et driftsresultat på minus 91.710 kroner.

Det dårlige regnskabsår betyder samtidig, at egenkapitalen i Brian Holms virksomhed er gået fra sort til rødt.

I regnskabet for et år siden lød den på 68.668 kroner, men det seneste regnskab viser, at egenkapitalen nu er gået i minus.

11.975 kroner i minus helt bestemt.

»Årets resultat er utilfredsstillende,« lyder det fra Brian Holm i ledelsesberetningen.

Her fremhæver den tidligere cykelrytter og nuværende ekspert hos Discovery, at det fortsat er coronakrisen, der påvirker virksomheden i negativ grad.